Благородная цель: Таллинн планирует сделать дороги, ведущие в школы, более безопасными

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, цель запущенной в конце прошлого года программы - сделать дорожное движение вокруг таллиннских школ значительно безопаснее и, как следствие, поддержать активные формы передвижения - пешком или на велосипеде.

«Поскольку в потенциальных мероприятиях принимают участие разные стороны городской системы, 30 ноября Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства представил программу партнерам из Таллиннского департамента транспорта и департамента образования, а также представителям районной управы», - сказал Свет.

В рамках программы будут проанализированы окрестности выбранных школ, проведено взаимодействие с пользователями и предложены быстрые изменения в организации дорожного движения: например, установка боллардов, дорожных знаков и озеленителей, чтобы сделать окрестности школ и школьную дорогу более безопасной.

По словам Света, такие решения рассчитаны на несколько лет, и если они сработают, то можно будет принимать решения о более крупных инвестициях и перестройке школ. «Мы обязательно представим возможные решения сообществам конкретных школ, как только стратегия станет более ясной», - добавил вице-мэр.