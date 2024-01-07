Специалисты предупреждают: иногда пониженное давление может быть симптомом тяжелых заболеваний

О повышенном давлении, его опасности и связанных с ним проблемах ведется много разговоров. Но врачи также сталкиваются с пониженным давлением, причины которого часто могут быть невинными или кратковременными, но, к сожалению, так бывает не всегда, говорится в статье, опубликованной на портале Kliinik.ee.
Высокое кровяное давление - широко обсуждаемая тема. На повышенное давление можно реагировать, изменив свои привычки или приняв таблетки. И хотя врачи также сталкиваются и с пониженным давлением, по разным причинам этому нарушению не уделяется столько внимания. Во-первых, оно поражает гораздо меньшее количество людей, а во-вторых, в целом не так опасно. Необходимость лечения низкого кровяного давления зависит от причины гипотонии.
Кардиолог Арво Месикепп говорит, что традиционно артериальное давление считается ниже нормы, если в результате измерения верхнее артериальное давление оказывается ниже 100 мм рт. ст., при этом те люди, чье кровяное давление было слишком высоким в течение длительного времени, при возвращении показателей в норму также могут страдать от симптомов, присущих пониженному кровяному давлению.
Если верхнее артериальное давление у гипертоника упадет до нормального для здорового человека уровня - 120 мм рт. ст., он может чувствовать себя плохо, поскольку он привык к более высокому давлению. Тогда ему может показаться, что давление низкое, но при этом повышенное давление все равно нужно лечить.
Признаки пониженного давления:
- Сонливость (ощущение переутомления или нехватки витаминов).
- Головокружение при вставании с постели, наклонах и резкой смене сидячей позы на стоячую.
- Головная боль.
- Зрительные нарушения как при мигрени (все мелькает перед глазами, болят глаза, беспокоит яркий свет).
- Обморок.
- Слишком долгий «запуск» организма по утрам (невозможность начать действовать в течение длительного времени после пробуждения).
- Звон в ушах.
- Подавленное или нервозное настроение, чувство тревоги.
- Холодные руки и ноги.
- Учащенное сердцебиение.
Скорее всего, подобные вещи ощущал каждый человек, пусть и редко. Это не означает, что человек страдает каким-либо заболеванием. Нет, просто существует множество причин пониженного давления: от невинных и таких, что пройдут сами собой, до серьезных заболеваний.
Артериальное давление не остается одинаковым на протяжении всей жизни
У некоторых людей низкое давление наблюдается в молодом возрасте, но эта проблема исчезает позже, когда люди начинают активно заниматься спортом. Некоторые люди всю жизнь ничего не знают о своем пониженном давлении, но на пенсии начинают все-таки чувствовать дисбаланс. У тех, кому в молодости приходилось страдать от низкого кровяного давления, в почтенном возрасте может развиться высокое кровяное давление. Если традиционно худой человек в какой-то момент заметно набирает вес, его частота пульса, скорее всего, также увеличится.
В некоторых случаях низкое кровяное давление передается по наследству, но особенно чсто оно поражает людей худощавого телосложения. Многие молодые стройные женщины испытывают симптомы низкого кровяного давления во время стресса. У высоких людей может резко упасть кровяное давление, если им приходится долго стоять. Состояние, называемое ортостатической гипотонией, вызвано приливом крови в область брюшной полости и в область ног, и мозг тогда испытывает дефицит кислорода.
Мужские обмороки
Врачи знают, что мужчины при сдаче анализа крови теряют сознание чаще, чем женщины. Считается, что причиной такой внезапной мужской слабости является вовсе не страх перед видом крови и даже не потеря крови, а резко понижающееся давление в венах.
Есть такие люди, кто научился снижать свое кровяное давление за счет упорных тренировок. Например, это общеизвестный факт, что пульс у марафонцев медленный. Это физиологический резерв, который позволяет спортсмену задействовать больше резервов мощности организма во время соревнований.
И, наконец, четверть людей старше 65 лет страдают пониженным давлением. «Даже если его пытаются лечить таблетками, это не особенно эффективно, это просто явление, сопровождающее старость», - говорит доктор Месикепп.
Низкое давление может быть признаком болезни
Конечно, существует и патологическая гипотония, т. е. пониженное артериальное давление, вызванное каким-либо серьезным заболеванием. Именно поэтому доктор Месикепп рекомендует всегда сообщать врачу о симптомах пониженного давления, поскольку иногда можно выявить и весьма серьезные заболевания.
Артериальное давление может быть низким в результате метаболических нарушений, таких как тяжелые заболевания щитовидной железы. Помимо высоких людей, пациенты с атеросклерозом и перенасыщенными кальцием кровеносными сосудами также могут падать при слишком долгом стоянии. Нарушения равновесия являются одним из первых признаков заболевания.
Кровяное давление также снижается при любом сильном кровотечении и анемии. У больных диабетом обычно наблюдается низкое кровяное давление, также оно может быть следствием нарушения работы нервной системы. Помимо падения уровня сахара в крови, и низкое кровяное давление также является причиной потери сознания у людей, страдающих диабетом.
Если верхнее артериальное давление падает ниже 80 мм рт. ст., кровоснабжение становится настолько вялым, что почки могут быть необратимо повреждены. Когда давление падает катастрофически низко, результатом становится состояние шока, пациент оказывается на грани жизни и смерти.
Как лечить пониженное давление?
- Если артериальное давление низкое, следует чаще есть, и никогда не забывать завтракать.
- Пейте больше жидкости, включая воду.
- Физические упражнения могут повысить кровяное давление. Те, кто по-другому не может привести голову в рабочее состояние утром, могут заняться утренней гимнастикой.
- Помогают массаж и физиотерапевтические процедуры.
- Спать следует на высокой подушке, лучше, если голова лежит под углом не менее 20 градусов.
- Специальные чулки и колготки улучшают кровообращение.
- Если в крови наблюдается недостаток натрия, его можно компенсировать добавлением в пищу большего количества поваренной соли. Однако в большинстве случаев все наоборот: в пище слишком много соли, из-за чего повышается артериальное давление и вас могут подстерегать болезни сердца. Поэтому при обычной трапезе нет необходимости дополнительно солить пищу.
- Если причиной пониженного давления является инфекционное заболевание или простуда, по мере улучшения состояния здоровья и давление придет в норму.