Специалисты предупреждают: иногда пониженное давление может быть симптомом тяжелых заболеваний

Скорее всего, подобные вещи ощущал каждый человек, пусть и редко. Это не означает, что человек страдает каким-либо заболеванием. Нет, просто существует множество причин пониженного давления: от невинных и таких, что пройдут сами собой, до серьезных заболеваний.

Артериальное давление не остается одинаковым на протяжении всей жизни

У некоторых людей низкое давление наблюдается в молодом возрасте, но эта проблема исчезает позже, когда люди начинают активно заниматься спортом. Некоторые люди всю жизнь ничего не знают о своем пониженном давлении, но на пенсии начинают все-таки чувствовать дисбаланс. У тех, кому в молодости приходилось страдать от низкого кровяного давления, в почтенном возрасте может развиться высокое кровяное давление. Если традиционно худой человек в какой-то момент заметно набирает вес, его частота пульса, скорее всего, также увеличится.

В некоторых случаях низкое кровяное давление передается по наследству, но особенно чсто оно поражает людей худощавого телосложения. Многие молодые стройные женщины испытывают симптомы низкого кровяного давления во время стресса. У высоких людей может резко упасть кровяное давление, если им приходится долго стоять. Состояние, называемое ортостатической гипотонией, вызвано приливом крови в область брюшной полости и в область ног, и мозг тогда испытывает дефицит кислорода.

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