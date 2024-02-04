Фото ⟩ Григорий: танец с женщиной и куклой

На службу в Таллинн

В 1955 году Григория призвали служить в Советскую армию. Он попал в воинскую часть в Копли, Таллинн. Стал радистом-телеграфистом. Где-то в Рокка-аль-Маре, на берегу ручья Тискре, находился клуб воинской части. Туда приходили местные девушки, и их следовало приглашать на танец. Так Григорий дотанцевался до брака с Лемби. Свадьба состоялась в 1958 году в родной деревне Лемби в Ленинградской области. Когда молодые возвращались на поезде в Таллинн, один из попутчиков убедил Григория в том, что если они переедут в Нижний Тагил, то с его помощью сразу же получат там красивую квартиру. Григорий и Лемби переехали, и хотя квартиру не получили, все же прожили в городе тринадцать лет. У них родились двое сыновей. В 1970 году семья вернулась в Эстонию. Они обосновались недалеко от Мярьямаа. А в 1972 году Лемби ушла из семьи. Сначала Григорий остался один с двумя детьми, затем опека была распределена между обоими родителями. В 1974 году Григорий вместе с сыном переехали в Пайде. Там он добросовестно работал механиком, занимался воспитанием ребенка. А в 1980 году встретил Айме, с которой долго танцевал красивые танцы. Но об этом я уже писал.