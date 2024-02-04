Она не будет сопротивляться, как бы я ее не мучил, говорит Григорий. «Она» - это кукла в человеческий рост, Алиса. Слова о мучении сказаны в шутку. Григорий Швец - наидобрейший человек, он никогда в жизни не обидел ни одну женщину. Не говоря уже о кукле.
Фото ⟩ Григорий: танец с женщиной и куклой
Алиса сделана из проволоки, болтов, гаек, пенопласта, шерсти, гипса. Наверное, и из любви. На Алисе платье, под ним нижнее белье и даже бюстгальтер. На голове - красивая шляпка, украшенная розами. Сделать голову было непросто, но Григорий справился. Чтобы сделать глаза, он купил мячик для настольного тенниса и разрезал его пополам. Получились два глазных яблока, на которых можно было нарисовать радужку. На ногах у Алисы - колготки и белые туфли.
В 1986 году Айме и Григорий начали заниматься бальными танцами. Танцевали в течение пары десятков лет. Были желанными артистами.
История жизни и создания этой куклы довольно длинная. Григорий познакомился с Айме в 1980 году. У обоих за плечами уже было по одному браку. Григорий и Айме прожили вместе много счастливых лет. В их жизни было всякое, но нас сейчас интересуют танцы. В 1986 году Айме и Григорий начали заниматься бальными танцами. Танцевали в течение пары десятков лет. Были желанными артистами.
В 2005 году Айме заболела, и их совместные танцы закончились. Григорий несколько лет ухаживал за любимой женой. Однажды вечером Айме сказала Григорию: «Я, кажется, умираю». Это были ее последние слова. Айме умерла дома, рядом с Григорием, в их постели, в ночь на 7 декабря 2008 года.
Партнером по танцам стала кукла
Скорбь с ее динамичностью и трансформациями, очень трудные дни и дни, в которые было немного легче. Что дальше? Танцевать, но с кем? Григорий чувствовал, что, пребывая в скорби, он не хочет начинать поиски новой партнерши по танцам. Весной 2009 года он приступил к созданию куклы. Не для игр, а для танцев. Григорий, опытный механик, знал, как это сделать. В мае кукла была готова, одета и окрещена. На нее были надеты белье и платье, колготки и туфли ушедшей Айме. Ноги куклы и Григория могли соединиться во время танца, также, как и грудные клетки. Таким образом, Алиса послушно подхватывала все движения Григория.
Я узнал о Григории и его кукле весной 2009 года. Начал снимать фильм об их жизни и выступлениях. Фильм под названием «Мы встретились в Солензаре» был завершен осенью 2010 года. О, это была увлекательная работа. Да и повеселиться удалось. Однажды Григорию нужно было смазать суставы куклы, чтобы они не скрипели во время выступления. Он раздел Алису, смазал суставы и снова одел ее. Но когда платье уже было на ней, он обнаружил, что забыл надеть бюстгальтер. Выбора не было. Он опять снял с нее платье и надел бюстгальтер, как и положено.
В какой-то момент наряду с Алисой в жизни Григория и в фильме появилась живая женщина из плоти и крови. Тогда Алиса была посажена на стул и стала наблюдать, как Григорий танцует с живой женщиной. Я увидел в глазах Алисы печаль, но, возможно, мне всего лишь показалось.
Алиса все реже появляется на сцене. Последний раз это было в феврале прошлого года в Рапласком культурном центре.
Теперь, через четырнадцать лет, я снова в гостях у Григория и Алисы. Все в той же квартире в Пайде. Мы говорим о жизни, которую прожили за это время. Григорию исполнилось 87 лет. Уже много лет в его жизни есть новая женщина, Реэт. Вдова, как и Григорий. Реэт тоже танцует, насколько позволяет здоровье, но Григорий ходит танцевать и выступать с другими партнерами. «От пенсионеров - пенсионерам» - так можно назвать это танцевальное сообщество.
Танцевальные энтузиасты ездят друг к другу по всей Эстонии и выступают. Кажется, желания и сил для выступлений у них больше, чем у детей в детском саду. Алиса все реже появляется на сцене. В последний раз это было в феврале прошлого года в Рапласком культурном центре. Пик ее карьеры остался в прошлом, но в моем фильме она будет жить вечно.
Мальчик, переживший голод
Григорий родился и вырос в украинском селе Савранское Одесской области в 1936 году. Мы знаем, что в Украине, житнице Европы, в 1932-1933 годах Советская власть устроила геноцид - Голодомор, в результате которого погибло от трех до семи миллионов человек. Целью было то же, что и у текущей агрессии - уничтожение украинского народа, слом хребта нации. О голоде 1947 года известно меньше. Григорий, тогда одиннадцатилетний мальчик, помнит его. Он помнит, как вместе с деревенскими мальчишками подглядывал в окна соседского дома. Тогда они увидели, что их сосед, Микита, спит на русской печи. Спит один день, спит второй. Григорий решил рассказать о спящем Миките своему отцу. Отец вместе с несколькими деревенскими мужиками вскрывает дверь. Заходят внутрь. Микита не спит. Он умер от голода. Его жена умерла от голода раньше него.
О голоде 1947 года известно меньше. Григорий, тогда одиннадцатилетний мальчик, помнит его.
Как семья Григория выжила во время голода? Его отец Яков был мастером на все руки. Во время голода он построил маленькую мельницу из двух ручных жерновов. С ручным приводом, чтобы молоть зерно в муку.
Жители деревни приносили небольшое количество имевшегося у них зерна на помол. Взамен они получали муку, но немного оставляли Якову в качестве платы за услугу. Эта мука спасла семье жизнь - ее можно было добавлять к свекольной ботве. Из травы и муки мама пекла лепешки. Блинчики, говорит Григорий.
На службу в Таллинн
В 1955 году Григория призвали служить в Советскую армию. Он попал в воинскую часть в Копли, Таллинн. Стал радистом-телеграфистом. Где-то в Рокка-аль-Маре, на берегу ручья Тискре, находился клуб воинской части. Туда приходили местные девушки, и их следовало приглашать на танец. Так Григорий дотанцевался до брака с Лемби. Свадьба состоялась в 1958 году в родной деревне Лемби в Ленинградской области. Когда молодые возвращались на поезде в Таллинн, один из попутчиков убедил Григория в том, что если они переедут в Нижний Тагил, то с его помощью сразу же получат там красивую квартиру. Григорий и Лемби переехали, и хотя квартиру не получили, все же прожили в городе тринадцать лет. У них родились двое сыновей. В 1970 году семья вернулась в Эстонию. Они обосновались недалеко от Мярьямаа. А в 1972 году Лемби ушла из семьи. Сначала Григорий остался один с двумя детьми, затем опека была распределена между обоими родителями. В 1974 году Григорий вместе с сыном переехали в Пайде. Там он добросовестно работал механиком, занимался воспитанием ребенка. А в 1980 году встретил Айме, с которой долго танцевал красивые танцы. Но об этом я уже писал.
Григорий достает Алису из шкафа, чтобы я смог сфотографировать их с куклой. «Пощупай ее спину», - говорит Григорий. Я дотрагиваюсь. Под пальцами - проволока. Набивка со временем просела. И с тем, как голова держится на шее, тоже что-то не так. Между шеей и головой большая щель, через которую проходит свет. Раньше голову Алисы можно было повернуть во время танца с помощью кнопки на спине - точно так же, как эффектно это делают настоящие танцоры. Но теперь это уже невозможно. Голова крутится на шее произвольно. Время не пощадило Алису.
Примерно десять дней назад была годовщина смерти Айме. Григорий посетил ее могилу на кладбище. Он рассказал Айме, как у него идут дела, с кем он танцевал. Возможно, Григорий даже прочитал Айме одно из написанных им стихотворений, как он делал это во время съемок нашего фильма. Нельзя же вырвать ее из сердца, говорит Григорий. Да и не нужно.