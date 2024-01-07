Великобритания начнет производить свое ядерное топливо

Великобритания инвестирует 300 млн фунтов стерлингов (около 348,5 млн евро) в создание программы по производству топлива на основе высокообъемного низкообогащенного урана (High-Assay Low-Enriched Uranium, HALEU). Цель инициативы - снизить глобальную зависимость от поставок этого вида топлива из РФ, сообщается на официальном сайте правительства Великобритании в воскресенье, 7 января.

Первый завод по производству топлива на основе HALEU в Великобритании должен начать работу в начале 2030-х годов, следует из заявления. Кроме того, страна направит 10 млн фунтов стерлингов (около 11,6 млн евро) на исследования в области других видов современного ядерного топлива.

Топливо на основе HALEU обогащено до уровня от пяти до 20 процентов, в то время как большинство действующих в настоящее время атомных электростанций работают с ураном, обогащенным лишь на пять процентов, отмечает AFP. Тем не менее в последние годы разработки в сфере HALEU привлекают все больше внимания на энергетическом рынке - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) называет его «топливом будущего».

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Одна из главных особенностей HALEU - его можно использовать в более компактных модульных реакторах на атомных электростанциях, что, в свою очередь, делает проще и дешевле процесс постройки самих АЭС, отмечает государственный секретарь по энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Клэр Коутиньо.