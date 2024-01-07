В течение первой недели января Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения занимался переездом в новые помещения. Начиная с понедельника, 8 января, департамент откроет двери по новому адресу - ул. Эндла, 8.
С понедельника Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения начнет работу по новому адресу
Руководитель Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади рассказал, что переезд в новое помещение позволит в новом году собрать под одной крышей сотрудников, которые ранее работали в различных местах.
В январе на улице Эндла начнут работу те сотрудники департамента, которые ранее работали в офисе на Палдиском шоссе, в начале осени на Эндла переедет также отдел поддержки адаптации новых иммигрантов, известный как центр беженцев на ул. Нийне.
Новый адрес Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения: ул. Эндла, 8, 10122 Таллинн.