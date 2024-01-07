Управа Кристийне: железнодорожный переезд в Тонди станет безопаснее и удобнее

Многие проекты и их реализация, начатая в прошлом году, продолжится и в этом году, передала пресс-служба районной управы.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, в бюджете на 2024 год запланированы средства на реализацию объектов, которые ожидались годами. «Поскольку центр «Кулло» окружен парком Левенру, в этом году мы начнем проектировать его реконструкцию. Также вскоре будет начато строительство детского сада "Кристийне"», - пояснил Рийбе.

«В сравнении с предыдущими годами, в бюджете этого года запланировано еще больше средств на строительство и ремонт тоннелей и виадуков. Так, у железнодорожных виадуков на Палдиском шоссе и на улице Эндла будут проложены пешеходные и велосипедные тоннели. Мы продолжим развивать велосипедную инфраструктуру, и начнем строительство нового двора по адресу Сыстра, 1а. В бюджете также предусмотрены средства на строительство новых спортивных сооружений в районах города, строительство Таллиннского Центра безопасности на территории по адресу Риви, 3, инвестиции в Таллиннскую скорую помощь, а также средства на модульную реновацию социального дома, находящегося по адресу Энергия, 13», - перечислил Рийбе.

«В результате строительных работ на железнодорожном переезде Тонди к концу года будет построен новый переезд, который будет проходить под железнодорожными путями, что сделает движение более безопасным для всех участников дорожного движения. В ходе работ будут построены новые и более безопасные пешеходные дорожки, пандусы и лестницы для лучшего доступа к железнодорожной платформе, а также будет реконструировано около 300 метров улицы Тонди. Совсем скоро для посещения откроется и парк Ряэгу», - добавил Рийбе.