ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Война в Украине может обернуться для России тем же, чем для СССР обернулась война в Афганистане

О подготовке к войне на истощение в Украине начали говорить уже осенью 2023 года. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украину не радует перспектива начала войны на истощение с Россией, но другого выхода, похоже, нет.
Главная задача Украины в такой войне - продержаться «на один день дольше противника». По мнению Подоляка, именно это украинцы делают и могут делать, и прежде всего по той причине, что, в отличие от россиян, другого выхода у них просто нет.
Тактика войны на истощение
На данный момент все уже давно говорят о том, что идет война на истощение, поскольку летнее наступление украинцев не принесло им желаемых результатов, а маневренная война переросла в войну позиционную. В этом случае освобождение каждого метра украинской земли обходится украинским бойцам очень дорогой ценой.
Война на истощение - военная стратегия, в которой одна воюющая сторона пытается измотать противника, причиняя ему постоянные потери в личном составе и военной технике. При такой тактике побеждает сторона, имеющая в своем распоряжении больше ресурсов. Общеизвестно, что Россия имеет больший военный потенциал, чем Украина.
У россиян также и больший военный бюджет, чем у украинцев, но является ли это решающим фактором для победы в войне? Фактически победа определяется размером экономических и материальных ресурсов воюющих сторон. В этом плане на Россию влияют западные санкции и международная изоляция.