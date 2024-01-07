ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Война в Украине может обернуться для России тем же, чем для СССР обернулась война в Афганистане

Важно также и то, какую воюющую сторону поддерживает мировая общественность. Очень важную роль играет финансовая помощь, оказываемая воюющей стране ее союзниками, а также помощь, оказываемая в области военной техники и вооружения.

Стратегия истощения также предполагает деморализацию противника. Россияне уже некоторое время назад достигли в своих потерях на войне отметки в более чем 300 000 человек, и их боевой дух оставляет желать лучшего. Украинские бойцы борются за свободу и независимость своей страны. Мотивация сражаться у украинских и у российских сил очень разная.

История повторяется

В свое время фактор деморализации сыграл ключевую роль при выводе войск СССР из Афганистана в 1989 году. Советские войска вторглись туда в декабре 1979 года. Десятилетняя война не сломила волю афганцев к борьбе, а веры в возможность победы у советских частей не было. А это ключевой вопрос с точки зрения боевого духа войск.

В свое время советское общество не приняло идею необходимости войны в Афганистане. Власти скрывали от общества реальные потери на полях сражений и экономические факторы, связанные с войной, такие как военные издержки, но общество все равно не приняло эту войну, и в феврале 1989 года советские войска были вынуждены со стыдом покинуть Афганистан.