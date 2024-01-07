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ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Война в Украине может обернуться для России тем же, чем для СССР обернулась война в Афганистане

Юрий Кочинев
, военный историк
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Военный историк Юрий Кочинев.
Военный историк Юрий Кочинев. Фото: Erakogu
  • В свое время советское общество не приняло идею необходимости войны в Афганистане
  • Власти скрывали от общественности реальные потери на полях сражений и издержки войны
  • Важно и то, какую воюющую сторону поддерживает мировая общественность

В свое время ключевую роль при выводе войск СССР из Афганистана в 1989 году сыграл фактор деморализации. Советские войска вторглись туда в декабре 1979 года, пишет военный историк Юрий Кочинев.

О подготовке к войне на истощение в Украине начали говорить уже осенью 2023 года. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украину не радует перспектива начала войны на истощение с Россией, но другого выхода, похоже, нет.

Главная задача Украины в такой войне - продержаться «на один день дольше противника». По мнению Подоляка, именно это украинцы делают и могут делать, и прежде всего по той причине, что, в отличие от россиян, другого выхода у них просто нет.

Тактика войны на истощение

На данный момент все уже давно говорят о том, что идет война на истощение, поскольку летнее наступление украинцев не принесло им желаемых результатов, а маневренная война переросла в войну позиционную. В этом случае освобождение каждого метра украинской земли обходится украинским бойцам очень дорогой ценой.

Война на истощение - военная стратегия, в которой одна воюющая сторона пытается измотать противника, причиняя ему постоянные потери в личном составе и военной технике. При такой тактике побеждает сторона, имеющая в своем распоряжении больше ресурсов. Общеизвестно, что Россия имеет больший военный потенциал, чем Украина.

У россиян также и больший военный бюджет, чем у украинцев, но является ли это решающим фактором для победы в войне? Фактически победа определяется размером экономических и материальных ресурсов воюющих сторон. В этом плане на Россию влияют западные санкции и международная изоляция.

Важно также и то, какую воюющую сторону поддерживает мировая общественность. Очень важную роль играет финансовая помощь, оказываемая воюющей стране ее союзниками, а также помощь, оказываемая в области военной техники и вооружения.

Стратегия истощения также предполагает деморализацию противника. Россияне уже некоторое время назад достигли в своих потерях на войне отметки в более чем 300 000 человек, и их боевой дух оставляет желать лучшего. Украинские бойцы борются за свободу и независимость своей страны. Мотивация сражаться у украинских и у российских сил очень разная.

История повторяется

В свое время фактор деморализации сыграл ключевую роль при выводе войск СССР из Афганистана в 1989 году. Советские войска вторглись туда в декабре 1979 года. Десятилетняя война не сломила волю афганцев к борьбе, а веры в возможность победы у советских частей не было. А это ключевой вопрос с точки зрения боевого духа войск.

В свое время советское общество не приняло идею необходимости войны в Афганистане. Власти скрывали от общества реальные потери на полях сражений и экономические факторы, связанные с войной, такие как военные издержки, но общество все равно не приняло эту войну, и в феврале 1989 года советские войска были вынуждены со стыдом покинуть Афганистан.

В настоящее время история повторяется, и российское общество, несмотря на давление жерновов путинской системы, также может не принять войну с Украиной до конца. Подливания масла к такому негативному отношению к происходящему в Украине обеспечивают неудачи россиян с Черноморским флотом, а также все более успешные удары украинцев по российским военным объектам в России.

Война становится все ближе и ближе к россиянам на их собственной земле, а путинский режим показал, что он не способен защитить своих граждан от украинских военных ударов по территории России. Таким образом, нет никакой возможности быть уверенным в том, что ведение войны на истощение отвечает интересам россиян. В пользу украинцев говорит то, что у них есть крупный союзник в виде Запада и отступать им просто некуда. По сути, война на истощение является гораздо более опасной военной стратегией для россиян, чем для украинцев.

Сопротивление оказывается успешным, когда это экзистенциально необходимо, и украинцы в этой войне находятся в такой ситуации. Украинцы давно усвоили стратегию сопротивления. Стратегия истощения начинает изнурять тех, кто ее реализует в Кремле.

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