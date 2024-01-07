Расчет политика: при сумасшедших ценах на электричество было гораздо дешевле использовать генератор

Хотя генератор, работающий на ископаемом топливе, не является ни дешевым, ни разумным с точки зрения экологии способом производства электроэнергии, по расчетам члена Рийгикогу Майдо Руусманна, при столь высоких ценах на электроэнергию именно генератор является самым дешевым источником электричества.