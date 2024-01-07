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Расчет политика: при сумасшедших ценах на электричество было гораздо дешевле использовать генератор

Тийт Лойм
, репортер
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Генератор. Фото иллюстративное.
Генератор. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Хотя генератор, работающий на ископаемом топливе, не является ни дешевым, ни разумным с точки зрения экологии способом производства электроэнергии, по расчетам члена Рийгикогу Майдо Руусманна, при столь высоких ценах на электроэнергию именно генератор является самым дешевым источником электричества.

Средняя биржевая цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне Nord Pool в пятницу выросла до рекордных 890,54 евро за мегаватт-час, став самой высокой ценой в системе Nord Pool за день.

Председатель Тырваского волостного собрания и член Рийгикогу Майдо Руусманн отметил, что в таком случае производить электроэнергию при помощи генератора гораздо дешевле.

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