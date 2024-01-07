Фармацевт дает рекомендации: какие ошибки нельзя допускать при приеме лекарств

Следуйте инструкциям

Для начала следует ознакомиться с основами применения лекарств. По мнению Астрид Оолберг, лекарств следует употреблять как можно меньше, но все-таки столько, сколько необходимо. «Лекарство назначают человеку по обдуманной и конкретной причине, будь то курс лечения для облегчения каких-то симптомов или для постоянного длительного применения», - пояснила фармацевт.

Поэтому препарат следует принимать именно по назначению врача, а также соблюдать назначенную продолжительность соответствующего курса лечения. «Алкоголь нельзя употреблять вместе с лекарствами», - подчеркнула она.

Принимайте лекарства вовремя

Судя по наиболее частому опыту, на первый план обычно выходят и ошибки, связанные с временем приема лекарственных средств. «Во-первых, люди склонны принимать лекарства только тогда, когда им плохо», - сказала Оолберг и привела в качестве примера лекарства от повышенного артериального давления, которые необходимо принимать ежедневно.

«Некоторые лекарства принимаются лишь раз в неделю, и в этом случае приходится думать, как вообще об этом помнить, особенно в начале лечения», - заметила Оолберг. Поскольку люди могут не ощущать непосредственного действия некоторых лекарств, именно по этой причине лечение часто произвольно прекращается.