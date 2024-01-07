Фармацевт дает рекомендации: какие ошибки нельзя допускать при приеме лекарств

В случае с приемом лекарств очень важно следовать инструкциям по их применению. Астрид Оолберг, фармацевт сети аптек Benu, рассказывает, в чем состоят самые распространенные ошибки людей.
Следуйте инструкциям
Для начала следует ознакомиться с основами применения лекарств. По мнению Астрид Оолберг, лекарств следует употреблять как можно меньше, но все-таки столько, сколько необходимо. «Лекарство назначают человеку по обдуманной и конкретной причине, будь то курс лечения для облегчения каких-то симптомов или для постоянного длительного применения», - пояснила фармацевт.
Поэтому препарат следует принимать именно по назначению врача, а также соблюдать назначенную продолжительность соответствующего курса лечения. «Алкоголь нельзя употреблять вместе с лекарствами», - подчеркнула она.
Принимайте лекарства вовремя
Судя по наиболее частому опыту, на первый план обычно выходят и ошибки, связанные с временем приема лекарственных средств. «Во-первых, люди склонны принимать лекарства только тогда, когда им плохо», - сказала Оолберг и привела в качестве примера лекарства от повышенного артериального давления, которые необходимо принимать ежедневно.
«Некоторые лекарства принимаются лишь раз в неделю, и в этом случае приходится думать, как вообще об этом помнить, особенно в начале лечения», - заметила Оолберг. Поскольку люди могут не ощущать непосредственного действия некоторых лекарств, именно по этой причине лечение часто произвольно прекращается.
Также рекомендуется запивать лекарство достаточным количеством воды, а это значит, что одного глотка будет недостаточно. Но почему лекарства нужно запивать водой, а не какой-нибудь другой жидкостью? «Вода не содержит добавок или других компонентов, которые могли бы предотвратить расщепление или всасывание лекарства», - ответила Оолберг. Именно по этой причине кофе, чай или фруктовый сок не подходят для запивания лекарств.
У разных лекарств разные правила приема
Общепринятого правила приема лекарств не существует: он зависит прежде всего, от инструкции, данной пациенту, и от самого лекарства. «Если принять лекарство после еды, оно дольше остается в желудке и в то же время позволяет уменьшить раздражение желудка, - пояснила фармацевт. - Но есть лекарства, которые необходимо принимать перед едой: таким образом, данное действующее вещество гораздо лучше усваивается в случае, если принято натощак».
Астрид Оолберг подчеркнула, что лекарства принимаются по мере необходимости. «Снотворные препараты нельзя принимать утром, особенно если вам нужно водить машину. Если необходимо принимать лекарство один раз в день, то делать это следует примерно в одно и то же время суток, - пояснила она. - Если вы принимаете некоторые лекарства натощак, иногда у вас может возникнуть тошнота или рвота», - сказала Оолберг.
«Сегодня технологии в сфере медицины быстро развиваются: лекарственное вещество помещают в лекарственную форму таким образом, что мы часто используем лекарства, которые высвобождают лекарственное вещество с течением времени при его приеме только один раз в день», - рассказала фармацевт.
Алкоголь исключен
Алкоголь и лекарства определенно несовместимы по простой причине. «Печень расщепляет и наркотики, и лекарства. Поэтому при совместном приеме алкоголя и лекарств печень получает двойную нагрузку, что может привести к повреждению печени», - пояснила фармацевт.
Кроме того, алкоголь также имеет побочные эффекты, как и лекарства. «Поэтому могут возникнуть недомогание, тошнота, рвота и, в более серьезных случаях, поражение нервной системы, почек и печени», - отметила Оолберг.