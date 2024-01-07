ФОТО ⟩ На реке Пирита резко поднялся уровень воды: три домохозяйства оказались под угрозой

При повторной проверке в 21:26 уровень воды поднялся примерно на два метра. Под угрозой оказались три частных дома. Чтобы лучше оценить масштабы ситуации, был использован дрон, который составил карту зоны затопления. Установлено, что необходимости в эвакуации людей нет, но необходимо активное и быстрое вмешательство, включающее откачку воды, установку мешков с песком и отведение воды в мелиоративные канавы для предотвращения затопления близлежащих участков.

На месте происшествия создан командный пункт, работа которого осуществляется в тесном сотрудничестве с местными властями, которые помогают рыть канавы и отводить воду с помощью тяжелой техники. Как волонтеры, так и профессиональные спасатели всю ночь работали без перерыва, чтобы защитить имущество и дома жителей.

Всего на месте происшествия работали спасатели четырех профессиональных отрядов и трех волонтерских отрядов. В настоящее время работают три мотопомпы, и предпринимаются усилия по отводу избыточной воды в канавы.

На данный момент уровень воды находится под контролем и продолжается мониторинг ситуации и откачка воды. Также сообщается, что для решения проблемы необходимо начать двигать скопившийся лед.

Река вышла из берегов в Лоо. Фото: Спасательный департамент

Река вышла из берегов в Лоо. Фото: Спасательный департамент