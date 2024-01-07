Шарль Мишель может досрочно покинуть пост главы Евросовета

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что намерен принять участие в летних европейских выборах, представляя бельгийских либералов. «Я решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года», - заявил политик в воскресенье, 7 января, в интервью бельгийским газетам Le Soir, De Standaard и La Libre Belgique.

В случае, если Мишель будет избран, он не сможет совмещать пост главы Евросовета и место европарламентария. Выборы в Европарламент намечены на 6-9 июня, а срок полномочий Мишеля как председателя Евросовета истекает в ноябре 2024 года, таким образом, может возникнуть ситуация, при которой он покинет это место досрочно.

Это открывает потенциальную возможность временно занять пост главы Евросовета премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, так как Венгрия должна председательствовать в Совете ЕС с июля до декабря 2024 года. Чтобы избежать такой коллизии, лидерам стран-членов ЕС необходимо заранее согласовать кандидатуру для замены Мишеля.

Выборы в ЕС

В 2019 году Шарль Мишель сменил в должности председателя Европейского совета польского политика Дональда Туска. Сам пост председателя Совета ЕС был создан около 15 лет назад в соответствии с Лиссабонским договором, напоминает AFP. Действующий глава Евросовета отвечает за подготовку и проведение саммитов ЕС, где встречаются 27 глав государств и правительств. Обычно заседания совета проводятся в Брюсселе.

На европейских выборах на пятилетний срок избираются 720 членов Европарламента. Это крупнейшие в мире транснациональные выборы, в которых могут принять участие более 400 миллионов избирателей из 27 стран Евросоюза. После их проведения происходит смена глав руководящих органов ЕС - Евросовета и Еврокомиссии, которую сейчас возглавляет немецкий политик Урсула фон дер Ляйен.

Позиция Виктора Орбана

Виктор Орбан - премьер-министр Венгрии, лидер национал-консервативной, правопопулистской партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», нередко выступает против общей политики ЕС. Так, в декабре Венгрии удалось заблокировать выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро до 2027 года, наложив вето на это решение. Орбан требовал как отчета от украинского руководства о тратах финансовой помощи, предоставленной до этого Украине, так и разблокировки для Венгрии причитающихся ей средств Евросоюза - они были заморожены Брюсселем из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. Накануне начала декабрьского саммита в Брюсселе для Венгрии были разблокированы 10 млрд из этих средств.