В Финляндии рассекретили докладные записки о Путине финских дипломатов, работавших в Москве в 1999 году

Журналисты теперь смогли ознакомиться с материалами, подготовленными финским внешнеполитическим ведомством, поскольку 25-летний срок их засекречивания истек, и Helsingin Sanomat отправилась в архив, чтобы ознакомиться с текстами, касающимися российского руководства, отправлявшимися в Хельсинки тогдашними сотрудниками посольства Финляндии в Москве.

Оказалось, что 1999 год считался финскими дипломатами для России решающим, поскольку Борис Ельцин был слаб и болен, и игра по поиску преемника на президентском посту была накаленной. Записи показали, что финские дипломаты в России считали, что власть в Кремле на самом деле осуществляет окружение Ельцина, а не сам президент.