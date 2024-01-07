Записи, сделанные финскими дипломатами в Москве в 1999 году, показывают, как относительно неизвестный на тот момент Владимир Путин консолидировал свою власть в короткий период времени. Война уже тогда была выгодна Путину, пишет Helsingin Sanomat.
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В Финляндии рассекретили докладные записки о Путине финских дипломатов, работавших в Москве в 1999 году
Журналисты теперь смогли ознакомиться с материалами, подготовленными финским внешнеполитическим ведомством, поскольку 25-летний срок их засекречивания истек, и Helsingin Sanomat отправилась в архив, чтобы ознакомиться с текстами, касающимися российского руководства, отправлявшимися в Хельсинки тогдашними сотрудниками посольства Финляндии в Москве.