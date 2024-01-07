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В Финляндии рассекретили докладные записки о Путине финских дипломатов, работавших в Москве в 1999 году

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Встреча Бориса Ельцина и Владимира Путина в Кремле. 31 декабря 1999 года.
Встреча Бориса Ельцина и Владимира Путина в Кремле. 31 декабря 1999 года. Фото: POOL/AFP/Scanpix

Записи, сделанные финскими дипломатами в Москве в 1999 году, показывают, как относительно неизвестный на тот момент Владимир Путин консолидировал свою власть в короткий период времени. Война уже тогда была выгодна Путину, пишет Helsingin Sanomat.

Журналисты теперь смогли ознакомиться с материалами, подготовленными финским внешнеполитическим ведомством, поскольку 25-летний срок их засекречивания истек, и Helsingin Sanomat отправилась в архив, чтобы ознакомиться с текстами, касающимися российского руководства, отправлявшимися в Хельсинки тогдашними сотрудниками посольства Финляндии в Москве.

Оказалось, что 1999 год считался финскими дипломатами для России решающим, поскольку Борис Ельцин был слаб и болен, и игра по поиску преемника на президентском посту была накаленной. Записи показали, что финские дипломаты в России считали, что власть в Кремле на самом деле осуществляет окружение Ельцина, а не сам президент.

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