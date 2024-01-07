«Я попросту теоретизирую и не выступаю за то, чтобы иметь собственную валюту, но если бы она у нас была, то зарплаты не должны были бы уменьшаться. Девальвация сделала бы нас немного беднее, но более конкурентоспособными по отношению к остальному миру. Наши товары и услуги были бы более востребованы, ведь сейчас спроса на них не хватает, поскольку мы слишком дорогие», - сказал Раасуке.