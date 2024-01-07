Cтартап-компания превратила человеческие экскременты в топливо для реактивных двигателей

Британский стартап нашел способ производить топливо для реактивных двигателей из человеческих экскрементов. Компания Firefly Green Fuels искала способ производить топливо из дешевого сырья, и если есть что-то одновременно доступное и дешевое, так это экскременты, сообщает BBC.

Компания работала с экспертами из Крэнфилдского университета, чтобы подтвердить, что углеродный след этого топлива на 90 процентов ниже, чем у традиционного реактивного топлива, но по химически оно ведет себя точно так же, как ископаемая нефть.

Биотопливо в настоящее время проходит независимые испытания в Институте технологий горения Немецкого космического агентства DLR в сотрудничестве с Университетом штата Вашингтон.

Хотя мы, вероятно, еще далеки от полетов на самолетах, работающих на фекалиях, создание топлива, не содержащего ископаемого топлива, является многообещающим. Компания отмечает, что каждый человек производит достаточно сточных вод в год, чтобы создать от 4 до 5 литров биотопливо. Например, если совершать полет на пассажирском самолете из Лондона в Нью-Йорк, то потребовались бы ежегодные отходы 10 000 человек - это очень большое количество экскрементов.

По данным BBC, весь объем канализационных систем Великобритании покроет лишь 5 процентов от общей потребности страны в авиационном топливе, но и это поможет.

Министерство транспорта Великобритании выделило 2 миллиона фунтов стерлингов стартапу для продолжения исследований и потенциально приблизило нас к полетам на самолетах, работающих на фекалиях.