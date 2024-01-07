ФОТО ⟩ Загоревшийся микроавтобус многодетной семьи стал угрозой и для жилого дома

Прибывшие на место происшествия спасатели Добровольческого спасательного отряда Ярва-Яани обнаружили в деревне Куксема загоревшийся микроавтобус.
«Загорелся микроавтобус, который изначально находился очень близко к жилому дому. Транспортное средство сгорело, но, к счастью, владелец смог оттолкнуть его от дома и тем самым спасти свое жилье», - сообщил спасательный отряд через социальные сети.
Поскольку транспортное средство принадлежало многодетной семье, микроавтобус был для них важным средством передвижения, и поэтому друзья и знакомые семьи начали кампанию по сбору необходимой суммы для приобретения нового микроавтобуса.
Помогите многодетной семье!
Счет:
Peep Jalakas
EE971010702008346009