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ФОТО ⟩ Загоревшийся микроавтобус многодетной семьи стал угрозой и для жилого дома

rus.postimees.ee
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Фото: Järva-Jaani vabatahtlik päästekomando/Facebook

7 января в 12:19 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании наземного транспортного средства.

Прибывшие на место происшествия спасатели Добровольческого спасательного отряда Ярва-Яани обнаружили в деревне Куксема загоревшийся микроавтобус.

«Загорелся микроавтобус, который изначально находился очень близко к жилому дому. Транспортное средство сгорело, но, к счастью, владелец смог оттолкнуть его от дома и тем самым спасти свое жилье», - сообщил спасательный отряд через социальные сети.

Поскольку транспортное средство принадлежало многодетной семье, микроавтобус был для них важным средством передвижения, и поэтому друзья и знакомые семьи начали кампанию по сбору необходимой суммы для приобретения нового микроавтобуса.

Загорелся микроавтобус.
Загорелся микроавтобус. Фото: Добровольческий спасательноый отряд Ярва-Яани/Facebook

Помогите многодетной семье!

Счет:

Peep Jalakas

EE971010702008346009

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