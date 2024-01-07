«Не все крымчане – зомби». Как движение «Атеш» следит за российскими военными в Крыму и помогает Украине

Это перевод статьи Джессики Паркер. Оригинал можно прочитать здесь.

«Мне казалось, за мной кто-то наблюдает. Сердце стало биться все чаще».

Мужчина - назовем его Агент Один - фотографирует из кустов, присев на корточки.

Он - член группы «Атеш», что в переводе с крымскотатарского означает «огонь». Он рассказал Би-би-си о том, чем занимается - шпионит за российскими войсками в аннексированном Крыму.

«Две недели, наверное, я прикидывал в голове, что и как я буду делать», - говорит он. «Распланировал маршрут, продумал основной запасной вариант, что мне сказать на случай, если меня заметят».

Агент Один делает все очень тщательно, снимает с разных ракурсов.

Это опасная работа, вплоть до угрозы гибели. Как-то раз, сразу после осмотра местности, он заметил поблизости группу российских военнослужащих.

«Это был ужас», - говорит он. «Мне удалось наклониться к машине и я сделал вид, что у меня проблема с колесом».

«Каким-то чудом они даже со мной не заговорили».

«Атеш» утверждает, что собирает информацию о передвижениях российских военных - в основном в Крыму, но также и на других оккупированных территориях и даже внутри самой России.