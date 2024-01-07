Би-би-си поговорила с несколькими членами партизанского движения «Атеш». Они рассказали о своей главной деятельности - шпионить за российскими военными в аннексированном Крыму и докладывать украинским военным об их передвижениях.
«Не все крымчане – зомби». Как движение «Атеш» следит за российскими военными в Крыму и помогает Украине
Это перевод статьи Джессики Паркер. Оригинал можно прочитать здесь.
«Мне казалось, за мной кто-то наблюдает. Сердце стало биться все чаще».
Мужчина - назовем его Агент Один - фотографирует из кустов, присев на корточки.
Он - член группы «Атеш», что в переводе с крымскотатарского означает «огонь». Он рассказал Би-би-си о том, чем занимается - шпионит за российскими войсками в аннексированном Крыму.
«Две недели, наверное, я прикидывал в голове, что и как я буду делать», - говорит он. «Распланировал маршрут, продумал основной запасной вариант, что мне сказать на случай, если меня заметят».
Агент Один делает все очень тщательно, снимает с разных ракурсов.
Это опасная работа, вплоть до угрозы гибели. Как-то раз, сразу после осмотра местности, он заметил поблизости группу российских военнослужащих.
«Это был ужас», - говорит он. «Мне удалось наклониться к машине и я сделал вид, что у меня проблема с колесом».
«Каким-то чудом они даже со мной не заговорили».
«Атеш» утверждает, что собирает информацию о передвижениях российских военных - в основном в Крыму, но также и на других оккупированных территориях и даже внутри самой России.
Члены движения говорят, что именно их действия и собранная ими информация сделала возможными украинские удары по Крыму. В частности, по словам «Атеш», именно они навели украинский ракетный удар по российскому десантному кораблю и подводной лодке - «Минск» и «Ростов-на-Дону», а также нападению на штаб Черноморского флота России в сентябре 2023 года.
Совсем недавно «Атеш» заявил, что на этой неделе провел разведывательную работу после украинского удара по, как предполагается, радиолокационной станции в Евпатории.
Российские военные блогеры не верят в существование «Атеш» и утверждают, что партизанов придумала украинская разведка, чтобы преувеличить таким образом степень сопротивления.
При этом, однако, некоторые российские СМИ при упоминании «Атеш» доавляют, что это террористическая организация.
«Не все крымчане - зомби»
Би-би-си удалось связаться с пятью мужчинами, которые заявили, что являются активными агентами «Атеша». Среди них также был один, который утверждал, что в настоящее время работает на российскую армию.
И хотя полученная от них информация не может быть подтвеждена независимо, высокопоставленное лицо-источник в оборонных и разведывательных службах Украины сообщил Би-би-си, что эти рассказы заслуживают доверия.
Агенты говорят, что готовы общаться с нами, потому что хотят продемонстрировать, что существует активное движение сопротивления.
«Не все крымчане зомби и они готовы сопротивляться даже в условиях тотальной цензуры», - говорит Агент Один.
Агент Пять - российский военнослужащий - с которым общались журналисты Би-би-си, понимает, насколько опасна его двойная жизнь.
«Ставки очень высоки - никто не хочет попасть в тюрьму». Пойманным грозят обвинения в государственной измене и длительные тюремные сроки.
«Ко всему нужно подходить внимательно и продуманно. Ошибки просто недопустимы».
Россия аннексировала Крымский полуостров в марте 2014 года, за восемь лет до полномасштабного вторжения на Украину.
Этнические русские сейчас составляют большинство населения Крыма, но там по-прежнему живут значительные по численности украинские и крымскотатарские меньшинства.
Журналисты Би-би-си напрямую связались с «Атешем» и поговорили с координатором, базирующимся на неоккупированной части Украины.
Эти люди не раскрывают свои имена из-за риска ареста.
«Российские спецслужбы постоянно пытаются найти партизан», - рассказывает нам Агент Два.
Он не говорит, чем занимается, даже своим самым близким родственникам.
«Мы не можем бросать боеприпасы куда попало»
Члены «Атеш» говорят, что начали вести разведывательную работу из-за своего несогласия с действиями Москвы.
Они рассказывают, что предоставляют информацию о противовоздушной обороне, складах, военных базах и передвижениях солдат, иногда наблюдая за объектами неделями.
Агент Два говорит, что ему не платят за работу, но возмещают расходы, например, на бензин.
Наш главный контакт - координатор группы - не ответил на вопрос, как финансируется движение, отметив лишь, что существует «несколько» источников дохода.
Другая организация - Национальный центр сопротивления, - действующая в составе Сил специальных операций Украины, - открыто финансируется правительством и работает с «Атешем».
Его представители настаивают на том, что «Атеш» не пропагандистская выдумка, и что их информация имеет большую ценность.
«Ракетный удар со Storm Shadow или Himars стоят очень дорого», - говорит представитель Центра, который скрывает лицо под маской и работает под псевдонимом «Остап».
«Мы не можем позволить себе беспорядочно разбрасывать боеприпасы, как это делают русские. Мы должны проверять получаемую информацию».
«Мы не можем позволить себе беспорядочно разбрасывать боеприпасы, как это делают русские. Мы должны проверять получаемую информацию».
Агент Два рассказывает, как проехал более 100 км для исследования военного объекта. Он «очень долго» искал дыру в заборе - и нашел. Он протиснулся через нее и стал делать фотографии и собирать информацию о военной технике.
«Это что-то невероятное, - вспоминает он. - Мощный выброс адреналина».
В последующие дни он узнал, что в этом районе был нанесен успешный удар.
«Этим я горжусь больше всего», - говорит он.
Вытеснение России из Черного моря
Массированные атаки на российские военные объекты в Крыму рассматриваются Киевом как ключевая часть контрнаступления, которое потерпело неудачу в других местах, особенно на передовой.
Полуостров имеет большое стратегическое значение, поскольку по сути является «непотопляемым авианосцем», говорит капитан ВМС Украины в отставке Андрей Рыженко.
До аннексии он находился в Крыму, а теперь базируется в Киеве. Рыженко говорит, что полуостров используется Россией для «проецирования силы» от Черного моря к Средиземному морю и Атлантике.
Это вынудило Украину освоить новый морской путь для судов с зерном, после того как Россия вышла из соглашения, разрешающего его поставки. Они пытаются держаться подальше от полуострова, однако спутниковые снимки демонстрируют, что украинские удары заставили Россию переместить объекты из оккупированного Севастополя в российский порт Новороссийск.
Для «Атеша», оперирующего в мрачном мире агентов и двойных агентов, угроза проникновения пророссийских боевиков вполне реальна.
«Мы стараемся не раскрывать стратегические планы агентам, которые могу быть пойманы ФСБ», - говорит координатор. «Конкретный человек знает только то, что ему нужно знать».
Агент Три говорит нам, что «снимать военных страны, которая находится в состоянии войны, - это самоубийство», но риск оправдан из-за «преступной войны», которую ведет Россия.
«Если меня поймают, то мне грозят подвалы ФСБ и [обвинения в том, что я -] "предатель" Родины».
Но вместе с риском появляется и возможность вознаграждения.
«Мы часто видим результаты нашей работы», - говорит Агент Четыре. «Когда… российские военные [объекты] подвергаются ударам, уничтожающим их дотла».
Иногда это просто одно-два быстрых фото. Иногда Агент Четыре наблюдает за территорией в течение долгого времени.
«[Надо] выяснить все маршруты патрулей, узнать, где находятся все входы и выходы, какая техника находится на территории или что именно хранится на объекте».
Каждый агент говорит нам, что работает в одиночку, контактируя только с «координатором», которому передается информация.
Группа «Атеш» возникла после полномасштабного российского вторжения в 2022 году и однозначно не является единственной организацией сопротивления на оккупированных территориях.
Ее представители утверждают, что это - массовое движение, выросшее из небольшой группы, которое сейчас насчитывает «тысячи» человек.
В «клятве», опубликованной в приложении Telegram в сентябре 2022 года, говорилось: «Клянусь своей кровью и душой» быть верным движению «Атеш» и «бороться за украинское государство».
Сообщается, что у него прочные связи с тюркоязычным крымскотатарским населением полуострова. Представители этой общины, с которыми беседовали журналисты Би-би-си, заявили, что не они основали «Атеш».
Хотя движение в основном предоставляет логистическую информацию, активисты-партизаны также утверждают, что сами совершали жестокие нападения, как, например, убийство 30 российских солдат в военном госпитале и взрыв заминированного автомобиля в оккупированном Россией Херсоне.
Весной прошлого года представители «Атеш» взяли на себя ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина.
Координатор признает, что они хотели бы распространить информацию о группе, чтобы завербовать больше агентов, а также заставить понервничать россиян.
Но все, с кем говорили журналисты Би-би-си, отмечают, что их главная цель - положить конец вторжению России и оккупации ею украинских земель.
Агент Один говорит, что люди в Крыму живут в «ужасных условиях» пропаганды и контроля.
«Но я абсолютно уверен, что мы постепенно приближаем освобождение Крыма».
При участии Анастасии Левченко и Анны Черноус.