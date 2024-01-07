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Скандальные обвинения: «Золотой мяч» для Месси купили катарские шейхи?

Карл Юхками
, репортер
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Лионель Месси.
Лионель Месси. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Месяц назад Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч» или награду лучшему футболисту мира. Однако к настощему моменту вдруг возникли сомнения относительно седьмого «Золотого мяча», полученного аргентинцем.

В частности, французское издание Le Monde пишет, что в 2021 году ключевые люди в принадлежащем фонду Qatar Sports Investments футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» пытались повлиять на присуждающее престижную награду издание, а именно - на тогдашнего главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре.

Согласно этим утверждениям, менеджеры клуба осыпали Ферре различными подарками и сувенирами, чтобы он объявил аргентинца лучшим в мире в 2021 году, когда Месси выступал за парижскую команду.

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