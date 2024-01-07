В Голливуде готовятся вручить первые премии года – «Золотые глобусы»

«Золотой глобус» открывает сезон ежегодных голливудских наград, который завершится вручением «Оскара» 10 марта, и соберет главных звезд после шестимесячной забастовки актеров и сценаристов в 2023 году. Церемония, которая начнется, когда в Европе уже наступит понедельник, будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS и на некоторых стриминговых платформах.

Присуждающая «Глобусы» Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) в 2021 году попала под огонь критики из-за обвинений в коррупции и отсутствии должного разнообразия среди голосующих членов.

Церемонию 2022 года пришлось отменить, а затем HFPA была распущена, а права «Глобусы» были проданы компаниям Eldridge Industries и Dick Clark Productions. В Голливуде даже поговаривали о бойкоте церемонии, однако эти слухи не оправдались.

Теперь число членов жюри выросло с 90 до 300 из 75 стран.

В этом году на «Золотых глобусах» появилось несколько новых номинаций, в том числе одна, в которой отмечаются кассовые достижения.

Возможно, она появилась не совсем вовремя - в минувшем году многие франшизы, традиционно приносящие своим создателям миллиарды долларов, не сумели не только поставить кассовые рекорды, но и просто не окупились (в первую очередь это касается киновселенной Marvel, чьи фильмы еще пять лет назад стабильно собирали в прокате более миллиарда долларов каждая).