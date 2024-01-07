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Судно Tallink, на котором размещались украинские беженцы, станет плавучим отелем для строителей в Канаде

Андрес Эйнманн
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Судно Isabelle.
Судно Isabelle. Фото: Mihkel Maripuu

Судно Tallink Isabelle, на котором размещались военные беженцы, прибывшие в Эстонию после нападения России на Украину, прибыло на этой неделе на верфь в Ванкувер, Канада, где его интерьер подвергнется небольшому обновлению, а затем начнет работать как плавучий отель для строителей.

По данным канадского издания Daily Hive, Isabelle станет домом для строителей, строящих завод по производству СПГ в Сквомише, в 60 километрах к северу от Ванкувера. По данным издания, весной этого года Isabelle начнет работать как плавучий отель.

В апреле Tallink Grupp подписала соглашение с канадской компанией Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group LP о многолетней фрахтовании Isabelle с возможностью выкупа судна. Судно было зафрахтовано без экипажа Tallink Group.

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