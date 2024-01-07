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На этой неделе из Центристской партии вышли 22 человека

Дополнено и исправлено в 21:50
Андрес Эйнманн
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Члены Рийгикогу Андре Ханимаги, Эстер Карузе, Танель Кийк, Яак Ааб и Энн Ээсмаа объявили о своем выходе из Центристской партии на состоявшейся в пятницу пресс-конференции.
Члены Рийгикогу Андре Ханимаги, Эстер Карузе, Танель Кийк, Яак Ааб и Энн Ээсмаа объявили о своем выходе из Центристской партии на состоявшейся в пятницу пресс-конференции. Фото: Konstantin Sednev

За первую неделю года из Центристской партии вышли 22 человека, среди которых наиболее известными являются шесть членов Рийгикогу и бывший министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

По сравнению с 1 января, число членов Центристской партии к воскресенью, 7 января, сократилось на 68 человек в реестре, однако, по словам генерального секретаря Центристской партии Аннели Отть, две трети из них - это люди, которые умерли в ноябре и декабре, однако их данные отразились только сейчас.

«В реестре предприятий была некоторая путаница с данными людей, которые нас покинули, и эти данные были получены только в январе», - сказала Отть.

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