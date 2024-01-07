На этой неделе из Центристской партии вышли 22 человека

По сравнению с 1 января, число членов Центристской партии к воскресенью, 7 января, сократилось на 68 человек в реестре, однако, по словам генерального секретаря Центристской партии Аннели Отть, две трети из них - это люди, которые умерли в ноябре и декабре, однако их данные отразились только сейчас.