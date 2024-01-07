Норвежский массовый убийца Андерс Беринг Брейвик предпринимает новую попытку подать на норвежское государство в Европейский суд по правам человека.
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ПОПУГАИ, ТЕЛЕВИЗОР, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ⟩ Массовый убийца хочет подать в суд на Норвегию из-за условий содержания в тюрьме
Брейвик утверждает, что одиночное заключение, назначенное ему с 2012 года, является бесчеловечным обращением согласно Европейской конвенции по правам человека. Завтра он снова попытается подать иск в суд, чтобы получить больше прав.