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ПОПУГАИ, ТЕЛЕВИЗОР, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ⟩ Массовый убийца хочет подать в суд на Норвегию из-за условий содержания в тюрьме

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Андерс Беринг Брейвик
Андерс Беринг Брейвик Фото: HEIKO JUNGE/AFP

Норвежский массовый убийца Андерс Беринг Брейвик предпринимает новую попытку подать на норвежское государство в Европейский суд по правам человека.

Брейвик утверждает, что одиночное заключение, назначенное ему с 2012 года, является бесчеловечным обращением согласно Европейской конвенции по правам человека. Завтра он снова попытается подать иск в суд, чтобы получить больше прав.

Нынешний адвокат Брейвика Фьотольф Хансен также утверждает, что у его клиента отсутствуют возможности установить значимые отношения с внешним миром, и ссылается на предотвращение отправки писем.

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