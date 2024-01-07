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ФОТО И ВИДЕО ⟩ ДТП с участием трех транспортных средств: водитель трактора был сильно пьян

Трийн Роос
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В воскресенье, 7 января, на перекрестке улиц Туглазе и Крейцвальди в Тарту столкнулись два автомобиля и трактор. Водитель трактора был настолько пьян, что против него возбудили уголовное дело.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Ф. Туглазе и Р. Крейцвальди в Тарту поступила в Центр тревоги в 16:37. Возле Певческого поля произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

«На пересечении улиц Туглазе и Крейцвальди в половине шестого вечера произошло ДТП. Водитель за рулем трактора выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии никто не пострадал. Тракторист оказался настолько пьяным, что против него было возбуждено уголовное дело», - сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас.

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