На парковке торгового центра загорелся человек

Сегодня около 16:30 на парковке магазина Handymann рядом с Lõunakeskus в Тарту люди увидели горящего человека, и есть основания полагать, что его одежда загорелась не из-за несчастного случая, а что он поджег себя.
По словам очевидца, двое водителей с огнетушителями бросились спасать горящего человека. Были и другие, готовые что-то сделать.
Пламя удалось быстро потушить, пострадавший лежал на земле и мог говорить. Прохожая пыталась держать его в сознании, разговаривая с ним. Скорая помощь и полиция прибыли на место за считанные минуты.
Спасатели подтвердили факт происшествия. Когда они туда приехали, тушить уже было нечего, никакой пожарной опасности для окружающей среды и людей не было. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи.
Причины произошедшего уточняются.