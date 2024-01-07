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На парковке торгового центра загорелся человек

Айме Йыги
, журналист
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Скорая приехала на место.
Скорая приехала на место. Фото: Erakogu

Сегодня около 16:30 на парковке магазина Handymann рядом с Lõunakeskus в Тарту люди увидели горящего человека, и есть основания полагать, что его одежда загорелась не из-за несчастного случая, а что он поджег себя.

По словам очевидца, двое водителей с огнетушителями бросились спасать горящего человека. Были и другие, готовые что-то сделать.

Пламя удалось быстро потушить, пострадавший лежал на земле и мог говорить. Прохожая пыталась держать его в сознании, разговаривая с ним. Скорая помощь и полиция прибыли на место за считанные минуты.

Спасатели подтвердили факт происшествия. Когда они туда приехали, тушить уже было нечего, никакой пожарной опасности для окружающей среды и людей не было. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи.

Причины произошедшего уточняются.

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