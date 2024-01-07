ВИДЕО ⟩ Украина уничтожила два ценных российских комплекса ПВО под Белгородом

Это видео с бортовой камеры, на котором дрон движется в направлении зенитного комплекса «Панцирь-С1», который можно распознать без сигнала GPS.

По данным канала, на котором было опубликовано видео, два очень дорогих комплекса, цена которых приближается к 15 миллионам долларов, были уничтожены 6 января в ходе очередной спецоперации на территории России в Белгородской области.

Украинский спецназ в последние дни проявляет особую активность в Белгородской области, пишет Kyiv Post. Еще одно видео, опубликованное ранее на этой неделе, демонстрирует успешную операцию по установке мин на пути движения войск из Москвы.

«Панцирь-С1», стоимость которого, как полагают, составляет около 15 миллионов долларов, предназначен для использования против самолетов, крылатых ракет, высокоточных боеприпасов и для поддержки других подразделений ПВО в случае более крупных воздушных ударов.

Украина за последние недели несколько раз заявляла, что уничтожила российские наземные системы ПВО, пишет Newsweek. Ранее в этом месяце Киев объявил, что его силы обороны за считанные дни вывели из строя два зенитных комплекса «Бук».