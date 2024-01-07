ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Путин попал в заложники к самому себе

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Чуть больше недели назад президент России Владимир Путин в очередной раз выступил со своим ежегодным новогодним обращением, подчеркнув якобы «семейную» солидарность российской нации. Уже появились предположения, что Путин в этом обращении был сгенерирован искусственным интеллектом и является не более чем конструктом, передающим послание политического режима на предстоящий год. Конечно, это всего лишь предположения.

Но спекуляции сами по себе часто указывают на более основополагающие истины. И в данном случае истина - это конденсация заявления Вячеслава Володина «есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России» на Валдае. Путин в своей физической форме представляет Россию, и в каком-то смысле воля России - это воля Путина.

Великий балансир

Путь к безоговорочной вере в эту истину сложился вполне естественно, поскольку на протяжении более двух десятилетий российский президент выступал в роли великого балансира. Он сдерживал Россию от возвращения к хаосу и мнимой деградации «страшных» 90-х годов, подавляя интересы корыстных третьих лиц. В первые два президентских срока он наказывал зарвавшихся олигархов, сажая в тюрьму тех, кто, как Ходорковский, отказывался играть по новым правилам игры.