МНЕНИЕ ⟩ Нам нужна власть, которая справится и со снежной стихией, и с кризисом в экономике

В поисках оправдания муниципалитеты заявили, что у них нет денег и что пусть люди сами добровольно и чаще расчищают снег. Но последние данные показывают, что наши муниципалитеты постоянно наращивают численность своих чиновников, идут на массовое увеличение рабочих мест в муниципальных компаниях, а количество денег, которые уходят из карманов налогоплательщиков на содержание этой армии служащих, продолжает расти.

Особенно этим грешат представители Центристской партии, в традициях которой раздавать должности налево и направо, покупая лояльность и награждая за преданность. Власть в Маарду тому яркий пример. Если так управлять муниципалитетом, то, конечно, на решение коммунальных вопросов денег не хватит.

Четкое планирование работ отсутствует

Зима приходит по сезону, и коммунальные службы должны быть готовы соответственно реагировать на погодные условия. Ведь на это выделяются огромные средства из бюджета. Уборку снега и противогололедную обработку всех территорий, которые должны обслуживаться городом по договорам, власть должна планировать заранее. Должны рассчитываться по времени планы уборки, составляться графики использования техники и людей. Иногда работа должна происходить и круглосуточно.