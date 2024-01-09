МНЕНИЕ ⟩ Нам нужна власть, которая справится и со снежной стихией, и с кризисом в экономике

Первый зимний месяц выдался в Эстонии снежным, но далеко не во всех самоуправлениях местные власти смогли поддерживать дороги и улицы в надлежащем состоянии. Депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко возмущен тем, что Таллинн и Маарду местами выглядели так, что можно было подумать, что в них наступил малый ледниковый период, однако на фоне углубляющегося экономического кризиса в Таллинне решили повысить зарплату многим чиновникам, а в Маарду решили сэкономить на освещении улиц.
Зима в Эстонии случилась неожиданно: в декабре вдруг похолодало, подул ветер и пошел снег… «Как это возможно?! - хором вскричали муниципальные чиновники по всей стране. - Ведь Грета Тунберг гарантировала глобальное потепление!». В результате такого глубокого шока с последующим параличом властной воли Эстония, а особенно столица, оказалась парализована льдом и снегом. Глядя на ледяные горы и надолбы на дорогах и даже перед административными зданиями Таллинна и Маарду, можно было подумать, что на самом деле наступил малый ледниковый период.
Горько и больно было наблюдать, как туристы штурмуют снежные сугробы в Старом городе. Какое мнение они могли составить о Таллинне? Что же случилось? Почему достаточно богатые местные самоуправления Северной Эстонии не смогли предвидеть ситуации и экстренно принять меры, чтобы жители волостей не оказались в плену снежной стихии, которая не только оставила без света сотни населенных пунктов и внесла хаос в дорожное движение, но покалечила десятки людей и даже унесла человеческие жизни? Отчего Таллиннская городская управа вместо того, чтобы заниматься работой по очистке города от снега, писала письма в Ригу с просьбой поделиться опытом борьбы с последствиями сильных снегопадов?
Хуже всего ситуация с внутриквартальными улицами
Я думаю, проблема не только в том, что не работают старые технологии снегоуборки: нет достаточно дворников, нет маневренного снегоуборочного транспорта. Центральные магистрали еще кое-как чистили, сгребая снег и наледь к бордюрам и создавая тем самым непреодолимые препятствия для пешеходов. А вот внутриквартальные территории оказались слабым местом: на узких проездах техника не могла развернуться, а дворники отказывались работать ручным инструментом. Некому было провести противообледенительную обработку опасных участков движения, не говоря уже о том, чтобы раскидать гранитную крошку на обледеневшие тротуары.
Снежный декабрь в полной мере показал, что Эстония отстает в применении современных западных технологий уборки улиц. В крупных городах мира, которым грозит снегопад или сильный дождь, дорожные покрытия имеют подогрев или специальные примеси в асфальте. Неловко, когда перед пятизвездочным отелем в Таллинне возвышается огромный сугроб. В европейских столицах обычно вокруг центральных зданий размещается подогреваемое дорожное покрытие, чтобы снег таял и значительно улучшилась проходимость пешеходов и транспорта. Но что происходит в Таллинне, или в том же Маарду?
Понятно, что для сооружения теплых тротуаров необходимы законодательные решения и установление новых строительных требований со стороны городской власти. При планировании и строительстве офисных зданий и жилых комплексов застройщики ориентированы на снижение расходов для получения максимальной прибыли. Все хотят строить дешево, а продавать дорого. Однако эта дешевизна обходится городу и людям в копеечку. Муниципалитетам давно пора было допустить частные компании к строительству отапливаемых дворов в центре города и начать работать над этим самим.
Экономят и на строительстве
Следующий вопрос - это то, как мы конкретно строим. Понятно, что в стране, где постоянно идет снег и дождь, здания необходимо строить так, чтобы имелись навесы, прикрывающие нижнюю часть фасада и тротуар, по которому люди могут передвигаться уже с сухими ногами. Это же так просто! Но это непреодолимо сложная задача для градостроителей Таллинна. Ведь это будет означать вновь увеличение стоимости строительства, а застройщики Таллинна, увлеченные дешевым строительством, конечно, будут против.
В поисках оправдания муниципалитеты заявили, что у них нет денег и что пусть люди сами добровольно и чаще расчищают снег. Но последние данные показывают, что наши муниципалитеты постоянно наращивают численность своих чиновников, идут на массовое увеличение рабочих мест в муниципальных компаниях, а количество денег, которые уходят из карманов налогоплательщиков на содержание этой армии служащих, продолжает расти.
Особенно этим грешат представители Центристской партии, в традициях которой раздавать должности налево и направо, покупая лояльность и награждая за преданность. Власть в Маарду тому яркий пример. Если так управлять муниципалитетом, то, конечно, на решение коммунальных вопросов денег не хватит.
Четкое планирование работ отсутствует
Зима приходит по сезону, и коммунальные службы должны быть готовы соответственно реагировать на погодные условия. Ведь на это выделяются огромные средства из бюджета. Уборку снега и противогололедную обработку всех территорий, которые должны обслуживаться городом по договорам, власть должна планировать заранее. Должны рассчитываться по времени планы уборки, составляться графики использования техники и людей. Иногда работа должна происходить и круглосуточно.
Но никакого четкого планирования, к примеру, у нас в Маарду, где я представляю интересы избирателей, не было и нет. Такая ситуация с уборкой снега, как была в нашем городе во время декабрьских снегопадов, была бы невозможна при долголетнем мэре Маарду Георгии Быстрове: тогда на уборку выходили все работники мэрии, не говоря уже о коммунальных служащих. Теперь же мэрские чиновники предпочитают пить кофе, томно наблюдая за снежными вихрями за окном, а не брать в руки лопату.
Муниципальные власти берут дурной пример с государства
Но справедливости ради нужно заметить, что муниципальные чиновники, наращивая расходы на свое содержание, берут пример с государственной власти. И госсектор, и муниципалитеты в буквальном смысле «гуляют» за счет налогов простого народа! Медиа пишут о том, что именно в госсекторе зарплата растет опережающими темпами. И это ненормально, что зарплаты в госсекторе выше, чем в частном! Безумные вложения денег в зарплаты несменяемых чиновников - одна из причин высокой инфляции и роста цен в Эстонии.
Пора бы притормозить и обуздать аппетиты чиновников всех уровней. Однако на фоне углубляющегося экономического кризиса Таллиннская городская управа преподносит нам очередную новость о том, что повысит зарплату многим начальникам до 8500 евро в месяц! Порой экономят именно на коммунальных услугах, чтобы повысить зарплаты чиновникам.
Так, в городе Маарду решили сэкономить на освещении улиц, вместо того чтобы сократить штат служащих. Зачем уличное освещение для людей, пусть возьмут фонарик и в кромешной тьме через сугробы ползут к светлому будущему!
А какое оно - будущее с такой властью? Ведь уже 5 из 79 самоуправлений Эстонии в настоящее время находятся под угрозой реструктуризации, а еще 10 находятся в критическом состоянии на грани банкротства. Вейкко Лухалайд, исполнительный директор Союза городов и самоуправлений, предупреждает, что в 2024 году эти цифры могут еще увеличиться.
Потребность в новой власти
Долги городского бюджета Маарду растут как снежный ком. Объем планируемых займов на 2024 год увеличился вдвое (!), и финансовые специалисты мэрии Маарду не могут дать внятных ответов и гарантий того, что такая тенденция не продолжится в будущем. Центристский мэр уверенно ведет город к банкротству, при этом не считая уборку снега приоритетом.
Снежный декабрь 2023 года завалил Эстонию сугробами, которые рано или поздно растают. Но из-под них как «подснежники» появятся нерешенные коммунальные проблемы и обнажится вечный конфликт между властью, одержимой идеей собственного благополучия, и народом, интересы которого охотно приносятся в жертву аппетитам чиновников. И если действующая власть бессильна перед снежной стихией, то тем более нет веры в ее способность обуздать кризис в экономике. А, значит, в наступившем 2024 году Эстонии нужна новая власть, способная справиться не только с погодой, но и с экономическим кризисом.