Статистика: в Эстонии резко выросли цены на продукты питания

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2023 году на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и безалкогольными напитками, что в целом составило почти две пятых от общего повышения индекса. «Из продуктов питания более всего подорожали сахар (42,2%), какао (29,9%), оливковое масло (26,6%) и соусы (25,6%). Бензин был дешевле на 7,4% и дизельное топливо — на 10,7%», — добавила Трасанов.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров в сравнении с предыдущим годом, 2023

Группа товаров 2022–2023, % ВСЕГО 9,2 Продукты питания и безалкогольные напитки 15,8 Алкогольные напитки и табак 7,0 Одежда и обувь 10,3 Жилье 8,5 Домашнее хозяйство 10,6 Здравоохранение 9,8 Транспорт -0,9 Связь 3,1 Досуг 10,9 Образование и детские учреждения 8,3 Питание вне дома, размещение 10,0 Различные товары и услуги 11,2

В декабре 2023 года индекс потребительских цен снизился по сравнению с ноябрем 2023 года на 0,1% и по сравнению с декабрем 2022 года вырос на 4,0%. Товары подорожали на 2,5%, услуги — на 6,7%.

По словам Виктории Трасанов, в сравнении с декабрем 2022 года в декабре на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, продуктами питания и безалкогольными напитками: от общего повышения индекса каждое из них составило больше одной пятой. Среди продуктов питания более всего подорожало оливковое масло (56,8%). Какао подорожало на 25,1%, консервированное молоко — на 18,6% и кондитерские изделия — на 17,8%. Бензин был дешевле на 6,4% и дизельное топливо — на 12,3%.

По сравнению с ноябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание газа на 24%, а с другой — снижение цен на моторное топливо на 4,1%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2023

Группа товаров Декабрь 2022 –

декабрь 2023, % Ноябрь 2023 – декабрь 2023, % ВСЕГО 4,0 -0,1 Продукты питания и безалкогольные напитки 4,1 -0,5 Алкогольные напитки и табак 3,7 -1,4 Одежда и обувь 5,1 -1,6 Жилье 5,3 0,9 Домашнее хозяйство 5,1 -0,1 Здравоохранение 8,8 0,4 Транспорт -2,1 -0,5 Связь 1,4 0,0 Досуг 6,9 1,1 Образование и детские учреждения 7,6 0,0 Питание вне дома, размещение 6,7 -0,5 Различные товары и услуги 5,1 0,0