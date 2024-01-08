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Статистика: в Эстонии резко выросли цены на продукты питания

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Продуктовый магазин. Изображение носит иллюстративный характер.
Продуктовый магазин. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Eero Vabamägi

По данным Департамента статистики, в 2023 году индекс потребительских цен вырос по сравнению со средним индексом 2022 года на 9,2%. В 2023 году на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками.

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2023 году на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и безалкогольными напитками, что в целом составило почти две пятых от общего повышения индекса. «Из продуктов питания более всего подорожали сахар (42,2%), какао (29,9%), оливковое масло (26,6%) и соусы (25,6%). Бензин был дешевле на 7,4% и дизельное топливо — на 10,7%», — добавила Трасанов.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров в сравнении с предыдущим годом, 2023

Группа товаров

2022–2023, %

ВСЕГО

9,2

Продукты питания и безалкогольные напитки

15,8

Алкогольные напитки и табак

7,0

Одежда и обувь

10,3

Жилье

8,5

Домашнее хозяйство

10,6

Здравоохранение

9,8

Транспорт

-0,9

Связь

3,1

Досуг

10,9

Образование и детские учреждения

8,3

Питание вне дома, размещение

10,0

Различные товары и услуги

11,2

В декабре 2023 года индекс потребительских цен снизился по сравнению с ноябрем 2023 года на 0,1% и по сравнению с декабрем 2022 года вырос на 4,0%. Товары подорожали на 2,5%, услуги — на 6,7%.

По словам Виктории Трасанов, в сравнении с декабрем 2022 года в декабре на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, продуктами питания и безалкогольными напитками: от общего повышения индекса каждое из них составило больше одной пятой. Среди продуктов питания более всего подорожало оливковое масло (56,8%). Какао подорожало на 25,1%, консервированное молоко — на 18,6% и кондитерские изделия — на 17,8%. Бензин был дешевле на 6,4% и дизельное топливо — на 12,3%.

По сравнению с ноябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание газа на 24%, а с другой — снижение цен на моторное топливо на 4,1%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2023

Группа товаров

Декабрь 2022 –декабрь 2023, %

Ноябрь 2023 –

декабрь 2023, %

ВСЕГО

4,0

-0,1

Продукты питания и безалкогольные напитки

4,1

-0,5

Алкогольные напитки и табак

3,7

-1,4

Одежда и обувь

5,1

-1,6

Жилье

5,3

0,9

Домашнее хозяйство

5,1

-0,1

Здравоохранение

8,8

0,4

Транспорт

-2,1

-0,5

Связь

1,4

0,0

Досуг

6,9

1,1

Образование и детские учреждения

7,6

0,0

Питание вне дома, размещение

6,7

-0,5

Различные товары и услуги

5,1

0,0

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