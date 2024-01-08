Статистика: в Эстонии резко выросли цены на продукты питания

По данным Департамента статистики, в 2023 году индекс потребительских цен вырос по сравнению со средним индексом 2022 года на 9,2%. В 2023 году на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками.
По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2023 году на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и безалкогольными напитками, что в целом составило почти две пятых от общего повышения индекса. «Из продуктов питания более всего подорожали сахар (42,2%), какао (29,9%), оливковое масло (26,6%) и соусы (25,6%). Бензин был дешевле на 7,4% и дизельное топливо — на 10,7%», — добавила Трасанов.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров в сравнении с предыдущим годом, 2023
Группа товаров
2022–2023, %
ВСЕГО
9,2
Продукты питания и безалкогольные напитки
15,8
Алкогольные напитки и табак
7,0
Одежда и обувь
10,3
Жилье
8,5
Домашнее хозяйство
10,6
Здравоохранение
9,8
Транспорт
-0,9
Связь
3,1
Досуг
10,9
Образование и детские учреждения
8,3
Питание вне дома, размещение
10,0
Различные товары и услуги
11,2
В декабре 2023 года индекс потребительских цен снизился по сравнению с ноябрем 2023 года на 0,1% и по сравнению с декабрем 2022 года вырос на 4,0%. Товары подорожали на 2,5%, услуги — на 6,7%.
По словам Виктории Трасанов, в сравнении с декабрем 2022 года в декабре на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, продуктами питания и безалкогольными напитками: от общего повышения индекса каждое из них составило больше одной пятой. Среди продуктов питания более всего подорожало оливковое масло (56,8%). Какао подорожало на 25,1%, консервированное молоко — на 18,6% и кондитерские изделия — на 17,8%. Бензин был дешевле на 6,4% и дизельное топливо — на 12,3%.
По сравнению с ноябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание газа на 24%, а с другой — снижение цен на моторное топливо на 4,1%.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2023
Группа товаров
Декабрь 2022 –декабрь 2023, %
Ноябрь 2023 –
декабрь 2023, %
4,0
-0,1
Продукты питания и безалкогольные напитки
4,1
-0,5
Алкогольные напитки и табак
3,7
-1,4
Одежда и обувь
5,1
-1,6
Жилье
5,3
0,9
Домашнее хозяйство
5,1
-0,1
Здравоохранение
8,8
0,4
Транспорт
-2,1
-0,5
Связь
1,4
0,0
Досуг
6,9
1,1
Образование и детские учреждения
7,6
0,0
Питание вне дома, размещение
6,7
-0,5
Различные товары и услуги
5,1
0,0