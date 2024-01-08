Ляэнеметс о призыве отстранить центристов от власти в Таллинне: к коалиции с EKRE мы не готовы

Ляэнеметс отметил, что переговоры о смене партии несколькими депутатами-центристами велись уже несколько месяцев. «Когда некоторые бывшие центристы стали вступать в "Отечество", мы, конечно, позвали людей и в свои ряды», – заявил политик.

По его словам, тема вновь была поднята во время Рождества. «Вопрос в том, каким видится будущее. Социал-демократы являются единственной уравновешивающей силой против правых», – сказал Ляэнеметс, добавив, что Центристская партия по-прежнему сильна в муниципальной политике, но не на государственном уровне.

Ляэнеметс добавил, что, как и другие партии, социал-демократы говорили с одним из ведущих политиков Центристской партии Юри Ратасом. «Я считаю, что Юри Ратас многое бы дал социал-демократам, но я не могу сказать, что какие-то переговоры идут и я не слышал, чтобы он куда-то сейчас уходил», – заявил председатель Социал-демократической партии Эстонии.

По словам Ляэнеметса, смена партии не приведет к изменениям в правительстве. В то же время желание социал-демократов состоит в том, чтобы говорить не только о наведении порядка в финансах государства, а в первую очередь о том, что будет с рабочими местами людей и как поднять им зарплаты. «И только после этого мы можем снова говорить о финансах государства», – считает Ляэнеметс.

Что касается призыва «Ээсти 200» с помощью социал-демократов свергнуть в Таллинне Центристскую партию, то, по словам Ляэнеметса, тогда бы пришлось создавать коалицию с EKRE, на что соцдемы не согласны.