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Чемпион мира среди юниоров умер на глазах у медиков

rus.postimees.ee
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Фото: Madis Veltman

Из Польши поступило сообщение, что в воскресенье умер лыжник, специализирующийся на прыжках с трамплина, Матеуш Рутковски.

Детали смерти 37-летнего спортсмена еще выясняются, но местное издание Fakt сообщает, что у Рутковски произошла внезапная остановка сердца. Медики попытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

В начале этого столетия Рутковски считался одним из талантливейших прыгунов с трамплина не только в Польше, но и в мире.

В 2004 году он стал первым поляком, завоевавшим титул чемпиона мира среди юниоров. На соревнованиях в Стрине (Норвегия), он, например, опередил олимпийского чемпиона Томаса Моргенштерна. Кроме того, в составе сборной он на тех же соревнованиях завоевал и серебряную медаль.

В 2004 году он стал первым поляком, преодолевшим в прыжке расстояние в 200 м – на соревнованиях в Планице (Словения) его результатом стал 201,5 м.

Во взрослом разряде он уже таких мощных результатов не показал – его лучшим результатом в серии Кубка мира было 15-е место. В 2006 Ратковски завершил карьеру.

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