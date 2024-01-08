Чемпион мира среди юниоров умер на глазах у медиков

Детали смерти 37-летнего спортсмена еще выясняются, но местное издание Fakt сообщает, что у Рутковски произошла внезапная остановка сердца. Медики попытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

В начале этого столетия Рутковски считался одним из талантливейших прыгунов с трамплина не только в Польше, но и в мире.

В 2004 году он стал первым поляком, завоевавшим титул чемпиона мира среди юниоров. На соревнованиях в Стрине (Норвегия), он, например, опередил олимпийского чемпиона Томаса Моргенштерна. Кроме того, в составе сборной он на тех же соревнованиях завоевал и серебряную медаль.

В 2004 году он стал первым поляком, преодолевшим в прыжке расстояние в 200 м – на соревнованиях в Планице (Словения) его результатом стал 201,5 м.

Во взрослом разряде он уже таких мощных результатов не показал – его лучшим результатом в серии Кубка мира было 15-е место. В 2006 Ратковски завершил карьеру.

𝐍𝐢𝐞 ż𝐲𝐣𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐮𝐬𝐳 𝐑𝐮𝐭𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢



Dotarła do nas smutna wiadomość - w wieku 37 lat zmarł były reprezentant Polski w skokach narciarskich, mistrz świata juniorów z 2004 roku, Mateusz Rutkowski.



Polski Związek Narciarski składa kondolencje i wyrazy współczucia… pic.twitter.com/OacIWUId0r — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 7, 2024