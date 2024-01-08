Чемпион мира среди юниоров умер на глазах у медиков

Из Польши поступило сообщение, что в воскресенье умер лыжник, специализирующийся на прыжках с трамплина, Матеуш Рутковски.
Детали смерти 37-летнего спортсмена еще выясняются, но местное издание Fakt сообщает, что у Рутковски произошла внезапная остановка сердца. Медики попытались реанимировать мужчину, но безуспешно.
В начале этого столетия Рутковски считался одним из талантливейших прыгунов с трамплина не только в Польше, но и в мире.
В 2004 году он стал первым поляком, завоевавшим титул чемпиона мира среди юниоров. На соревнованиях в Стрине (Норвегия), он, например, опередил олимпийского чемпиона Томаса Моргенштерна. Кроме того, в составе сборной он на тех же соревнованиях завоевал и серебряную медаль.
В 2004 году он стал первым поляком, преодолевшим в прыжке расстояние в 200 м – на соревнованиях в Планице (Словения) его результатом стал 201,5 м.
Во взрослом разряде он уже таких мощных результатов не показал – его лучшим результатом в серии Кубка мира было 15-е место. В 2006 Ратковски завершил карьеру.
𝐍𝐢𝐞 ż𝐲𝐣𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐮𝐬𝐳 𝐑𝐮𝐭𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 7, 2024
Dotarła do nas smutna wiadomość - w wieku 37 lat zmarł były reprezentant Polski w skokach narciarskich, mistrz świata juniorów z 2004 roku, Mateusz Rutkowski.
Polski Związek Narciarski składa kondolencje i wyrazy współczucia… pic.twitter.com/OacIWUId0r