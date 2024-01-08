«Мы пришли вас вызволять». Как украинцы пропадают в российских колониях

По российским законам задержать человека до судебного решения можно только на 48 часов и по строго установленной процедуре – с оформлением протоколов правомочными лицами. Летом 2023 года этот срок был увеличен до 30 дней для задержаний в условиях военного положения (оно введено указом Владимира Путина в четырех оккупированных регионах Украины – самопровозглашенных ДНР, ЛНР, частях Запорожской и Херсонской областей) – но только если задержанный подозревается в совершении тяжкого преступления или нарушил связанные с военным положением запреты и ограничения.

Но время, место и основание «задержаний» украинцев военными зачастую нигде формально не зафиксированы, уголовные или административные дела не возбуждены, расследование не ведется, следует из решений судов, с которыми ознакомилась Би-би-си. Человек просто исчезает. И даже найти его в этой системе, не говоря уже о том, чтобы вытащить из нее, очень сложно.

«Помогая таким пленным, мы столкнулись с юридическим парадоксом: лучше, если про тебя думают, что ты преступник», – говорит Мурыгина.

Если человеку предъявлено обвинение, то он начинает существовать в юридическом поле, у него появляются права. Если он военнопленный, его можно обменять. Гражданские же «задержанные» сидят в российских колониях и СИЗО часто без защиты, без обвинений и без суда. Они существуют внутри российской пенитенциарной системы, при этом формально их там нет.

графика Фото: BBC