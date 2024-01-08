Кылварт: вопрос времени, какую партию в итоге выберет Юри Ратас

«Опять же, это моя оценка, но, насколько я понимаю, ведутся переговоры и с социал-демократами, и с партией "Отечество". Поэтому это вопрос времени, какую партию он в итоге выберет. Нет никаких сомнений в том, что он принимал участие в процессе по выходу шести членов парламентской фракции центристов из партии», - заметил Михаил Кылварт.