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Кылварт: вопрос времени, какую партию в итоге выберет Юри Ратас

rus.postimees.ee
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Михаил Кылварт и Юри Ратас.
Михаил Кылварт и Юри Ратас. Фото: Dmitri Kotjuh

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт предполагает, что его предшественник в этой должности Юри Ратас может сменить политическую силу, выбирая для себя наиболее предпочтительный вариант, пишет Rus.ERR.

С таким предположением Кылварт выступил в понедельник, 8 января, в прямом эфире передачи «Кофе+» на телеканале ETV+.

«Опять же, это моя оценка, но, насколько я понимаю, ведутся переговоры и с социал-демократами, и с партией "Отечество". Поэтому это вопрос времени, какую партию он в итоге выберет. Нет никаких сомнений в том, что он принимал участие в процессе по выходу шести членов парламентской фракции центристов из партии», - заметил Михаил Кылварт.

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