Убийство Ирины из Ласнамяэ: обвиняемый получил 15 лет тюрьмы

Обвиняемый – 28-летний Дмитрий Воронин – был признан виновным в убийстве, совершенном мучительным способом. За это деяние ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также суд удовлетворил приобщенный к делу гражданский иск, согласно которому с Воронина следует взыскать расходы на похороны Ирины в пользу спутника жизни погибшей.

Напомним, что Ирина исчезла 16 января этого года вечером, когда завершился ее рабочий день, но она так и не вернулась домой. Близкие сообщили в полицию об исчезновении таллиннки на следующий день вечером, и полиция сразу приступила к выяснению обстоятельств исчезновения Ирины. В ту же ночь полиция обнаружила тело Ирины и ее автомобиль в Ласнамяэ, рядом с Нарвским шоссе.

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что в результате расследования, которое длилось почти сутки, подозреваемый в убийстве был задержан 18 января.

Согласно обвинению, Воронин стал захаживать в принадлежавший жертве цветочный магазин на улице Паазику еще осенью 2022 года, и несмотря на то, что Ирина просила Дмитрия перестать это делать, он продолжал ей досаждать, а в январе решился ее убить.

Подозреваемый ранее был известен правоохранительным органам и также отбывал тюремный срок.