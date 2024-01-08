Мэр Силламяэ Кальберг: я согласен с мнением Юри Ратаса о Яне Тоом

Бывший председатель Центристской партии (ЦП) Юри Ратас из партии еще не вышел, но ходят слухи, что этого его шага можно ожидать уже в ближайшее время. В частности, он заявил, что в списке кандидатов на выборах в Европарламент от Центристской партии не должно быть Яны Тоом, которая поддерживает прокремлевских активистов, высланных из Эстонии в Россию. В понедельник Ратас подтвердил, что не будет баллотироваться с Тоом в одном списке. Действующий председатель партии Михаил Кылварт объясняет проблемы в партии тем, что он «недостаточно эстонец».

На запрос Rus.Postimees по поводу обвинений видных центристов в адрес друг друга ответил мэр Силламяэ Тынис Кальберг, состоящий в Центристской партии c 2001 года.

Мэр подтвердил, что согласен с мнением Юри Ратаса о Яне Тоом.

По словам Кальберга, происходящее с ЦП силламяэские центристы еще будут обсуждать, так как проблемы есть, это очевидно. «Мы сосредоточились пока на решении проблем нашего города, но необходимо признать, что разногласия в партии есть. Судя по всему, они есть и на личном уровне, и в части ценностей».

Кальберг сообщил, что лично с руководством партии не общался после летнего конгресса и предложения не выходить из партии не получал. «Я не могу комментировать деятельность председателя партии, я не вхожу в руководящие органы ЦП и не знаю, какие решения там принимаются, - объяснил Тынис Кальберг. - Я думаю, что Михаил Кылварт - опытный политик, у него наверняка было понимание того, как будут развиваться события после съезда».

Мэр Силламяэ считает озвученные Михаилом Кылвартом обвинения однопартийцев в ксенофобии безосновательными: «Насколько я знаю, никто ему никаких претензий на почве его национальности не предъявлял».