ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия сейчас обстреливает Украину всеми типами ракет, которые есть в ее арсенале

Ситуация на фронтах

Активность российских войск на фронтах остается на том же уровне, что и в предыдущие дни.

В районе Сватово и Северодонецка активность русских войск в направлении города Купянска была невысокой. Судя по всему, не прибыли резервы. Вчера российская армия предприняла более серьезную попытку захватить населенный пункт Терны на юге, чтобы выйти к реке Оскол и тем самым перекрыть пути снабжения украинских сил в регионе. По имеющейся на данный момент информации, российские части не смогли продвинуться.

Активность российской армии в районе Бахмута остается низкой, изменений ситуации нет.

В Донецкой области активные удары российских войск были в районе Авдеевки. Хотя российские блоггеры утверждают, что российским подразделениям удалось приблизиться к городу, наиболее близкое к истине описание ситуации: боевые действия происходят в «серой зоне». Вчера активность российских подразделений в Марьинке снизилась.

На Южном фронте части обеих воюющих армий бездействовали. Также на восточном берегу Днепра наступательный потенциал российских войск в настоящее время исчерпан, и на украинские позиции было произведено только несколько отдельных попыток наступления.

Война Израиля и Хамаса

Вчера Израиль официально объявил, что военная операция израильской армии в северной части сектора Газа подходит к концу. Израиль утверждает, что они убили там 8000 боевиков ХАМАС и других боевиков. Очень сложно сравнивать или оценивать эти данные с какой-либо другой информацией. Истина откроется после окончания активных боевых действий. Тогда также станет известно, продолжатся ли нападения из засад на израильскую армию в этом районе или нет.

В южной части сектора Газа Израиль за последние дни разрушил очень крупные туннельные комплексы, главным образом в районе города Хан-Юнис. Вполне предсказуемо, что способность Хамаса оказывать серьезное военное сопротивление начинает заканчиваться и на юге. Конфронтация с «Хезболлой» остается на обычном уровне, как и операции по зачистке Западного берега.