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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия сейчас обстреливает Украину всеми типами ракет, которые есть в ее арсенале

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Последствия обстрела Покровска.
Последствия обстрела Покровска. Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
  • Япония объявила о финансовой поддержке Украины для приобретения оборудования для борьбы с дронами
  • Сегодня утром с российских аэродромов взлетели не менее десяти стратегических бомбардировщиков
  • На восточном берегу Днепра наступательный потенциал российских войск в настоящее время исчерпан

Сегодня утром Россия нанесла новый крупный ракетный удар по украинским городам, пишет Райнер Сакс.

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава посетила Киев. Визитов в Киев в последние месяцы было не так много, и министр иностранных дел Японии в этом плане выделяется. Министр иностранных дел сделала резкие заявления, осуждающие российские авиаудары, и заявила о финансовой поддержке Японией Украины в приобретении оборудования для борьбы с дронами. Япония вносит наибольший вклад в поддержку Украины среди азиатских стран, и Украина особенно полагается на помощь Японии в восстановлении страны.

Новая большая ракетная атака

Недавно Служба безопасности Украины сообщила, что в результате организованной ими атаки вблизи города Челябинск на Урале был полностью сожжен российский штурмовик Су-34. Вчера Челябинский суд объявил об аресте 16-летнего молодого человека из Дагестана, которого подозревают в уничтожении штурмовика.

Примечательно в этой истории то, что Россия до сих пор не признавала, что такая потеря самолета вообще имела место. Посмотрим, дойдет ли когда-нибудь эта история до суда. Возможно, возложив вину на одного молодого человека, Россия хочет показать, что это был случайный и незначительный эпизод.

Сегодня утром Россия нанесла новый крупный ракетный удар по украинским городам. С российских аэродромов взлетели не менее 10 стратегических бомбардировщиков. Этому предшествовала атака восьми иранских беспилотников, каждый из которых был уничтожен украинской ПВО. По распространившейся до сих пор неофициальной информации, Россия запустила все типы ракет, которые есть в ее арсенале. Проверенная информация об атаке, вероятно, появится ближе к концу дня.

Ситуация на фронтах

Активность российских войск на фронтах остается на том же уровне, что и в предыдущие дни.

В районе Сватово и Северодонецка активность русских войск в направлении города Купянска была невысокой. Судя по всему, не прибыли резервы. Вчера российская армия предприняла более серьезную попытку захватить населенный пункт Терны на юге, чтобы выйти к реке Оскол и тем самым перекрыть пути снабжения украинских сил в регионе. По имеющейся на данный момент информации, российские части не смогли продвинуться.

Активность российской армии в районе Бахмута остается низкой, изменений ситуации нет.

В Донецкой области активные удары российских войск были в районе Авдеевки. Хотя российские блоггеры утверждают, что российским подразделениям удалось приблизиться к городу, наиболее близкое к истине описание ситуации: боевые действия происходят в «серой зоне». Вчера активность российских подразделений в Марьинке снизилась.

На Южном фронте части обеих воюющих армий бездействовали. Также на восточном берегу Днепра наступательный потенциал российских войск в настоящее время исчерпан, и на украинские позиции было произведено только несколько отдельных попыток наступления.

Война Израиля и Хамаса

Вчера Израиль официально объявил, что военная операция израильской армии в северной части сектора Газа подходит к концу. Израиль утверждает, что они убили там 8000 боевиков ХАМАС и других боевиков. Очень сложно сравнивать или оценивать эти данные с какой-либо другой информацией. Истина откроется после окончания активных боевых действий. Тогда также станет известно, продолжатся ли нападения из засад на израильскую армию в этом районе или нет.

В южной части сектора Газа Израиль за последние дни разрушил очень крупные туннельные комплексы, главным образом в районе города Хан-Юнис. Вполне предсказуемо, что способность Хамаса оказывать серьезное военное сопротивление начинает заканчиваться и на юге. Конфронтация с «Хезболлой» остается на обычном уровне, как и операции по зачистке Западного берега.

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