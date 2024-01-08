Келли Сильдару врачи все еще не разрешают соревноваться

Недавно спортсменка вновь прошла медицинское обследование, но несмотря на то, что результаты были хорошими, этого оказалось недостаточно для того, чтобы ей разрешили вернуться на соревнования.

«Я почти достигла желаемого результата, но поскольку нога все еще недостаточно сильная, нужно немного потерпеть, прежде чем мне разрешат вновь соревноваться, - написала она в своей соцсети. – Надеюсь, это не затянется и вскоре я вернусь».

Хотя ей еще не разрешают выступать, спортсменка вовсю тренируется. В начале декабря она приехала в Рука (Финляндия) и попробовала встать на лыжи.

«Сегодня день, когда я вновь начала тренироваться. С момента операции прошло десять месяцев. Я очень вдохновлена, но немного волнуюсь, потому что, когда я сейчас думаю про катание на лыжах, это выглядит странноватым. И я не уверена сейчас, что умею кататься на лыжах. Кроме того, не знаю, как отреагирует колено и достаточно ли сильна нога. Поэтому я немного переживаю, но все же очень воодушевлена», - комментировала тогда лыжница.

Немного позже она поднялась на вершину горы и приступила к тренировке.

«Я бы сказала, что ощущения такие же, как до травмы», - сказала она.

В серии Кубка мира по хафпайпу и парковому катанию в феврале и марте пройдут еще четыре этапа: 31.01-04.02 в Маммот-Маунтин, США, 15-17.02 в Калгари, Канада, 13-16.03 в Тине, Франция, а сезон завершится 22-24.03 в Сильваплане, Швейцария.