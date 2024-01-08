У однополых пар появилась возможность получать детские пособия наравне с разнополыми семьями

«Пособия для всех людей в Эстонии теперь будут одинаковыми, будь то мужчина и женщина, мужчина-мужчина или женщина-женщина. Если раньше были ограничения в связи с этим, то теперь все ограничения снимаются и все получают родительские пособия на одинаковых условиях», – объяснил советник по семейным пособиям Департамента социального страхования Артур Панов в эфире «Великолепной четверки» на Радио 4.