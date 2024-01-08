Банк Эстонии: холода могут стать существенным инфляционным фактором

«По данным Департамента статистики Эстонии, годовой рост индекса потребительских цен в декабре 2023 года останется неизменным и составит четыре процента. Средний уровень инфляции на 2023 год составил 9,2 процента, что соответствует прогнозам, сделанным Банком Эстонии в прошлом году», - отметил Перт, добавив, что средний рост цен в странах еврозоны в последние месяцы также резко замедлился, достигнув в декабре 2,9 процента.

Согласно прогнозу Eesti Pank, в 2024 году потребительские цены вырастут на 3,4 процента. «В начале года к росту цен приведут повышения налогов. Влияние повышения НСО и акцизов на цены будет снижено в январе за счет падения цен на природный газ и сезонных продаж промышленных товаров. Поскольку холода продолжаются, цены на электроэнергию могут стать существенным инфляционным фактором в январе. В связи с окончанием действия универсальной услуги цены на электроэнергию для населения в этом году будут более волатильными, а общий индекс потребительских цен будет сложнее прогнозировать. Дальнейшая динамика цен на нефть и газ будет в значительной степени зависеть от показателей мировой экономики», - сказал Перт.