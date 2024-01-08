Как жаль! Ралли «Дакар» для эстонских гонщиков завершилось раньше срока

Причиной завершения ралли стали технические проблемы в новой машине Century Racing CR7, из-за чего выбыл и второй экипаж команды: южноафриканские гонщики Брайан Барагванат и Леонард Кремер.

Кроме того, на первый план вышел и вопрос безопасности, поскольку стало ясно, что проблемы нового автомобиля невозможно устранить непосредственно на месте.

«Это было трудное и взвешенное решение. Два первых спецучастка и обратная связь от механиков в лагере показали, что некоторые детали не работают слаженно, поэтому в сложных дорожных условиях принимать участие в гонке было опасно», - пояснил Мяннама.

«Если говорить о позитивной стороне, то с точки зрения скорости и управляемости это прекрасная машина, на ней можно быстро ехать и забираться на высокие участки. Когда после первого спецучастка мы проверили свои результаты (в первой десятке), даже удивились, поскольку не гнали на пределе возможностей.

Если проблемы этой машины – прежде всего, проблемы, связанные с обработкой металла, а не экстерьер или конструкция – устранить, то будет очень мощная машина, на которой можно добиться отличных результатов. Жаль, что наш «Дакар» завершился так рано, но мы с командой Rally Raid Estonia благодарны всем, кто за нас болел и посылал слова поддержки», - добавил Мяннама.