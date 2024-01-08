ФОТО ⟩ В Тарту микроволновая печь стала причиной пожара

6 января, за несколько минут до полуночи, на кухне частного дома на улице Тяхе в Тарту загорелась микроволновая печь.
Причиной возгорания стала неисправность в электросистеме. Детектор угарного газа и дыма предупредил владельца о пожаре на кухне.
Спасатели, прибывшие на место, проникли на кухню, где обнаружили горящую микроволновую печь, которую удалось выбросить на улицу.
До спасателей прибывшие на место сотрудники службы безопасности помогли хозяйке выбраться из дома.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу для медицинского обследования. Кухня дома пострадала от огня и копоти.