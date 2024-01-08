ФОТО ⟩ В Тарту микроволновая печь стала причиной пожара

Причиной возгорания стала неисправность в электросистеме. Детектор угарного газа и дыма предупредил владельца о пожаре на кухне.

Спасатели, прибывшие на место, проникли на кухню, где обнаружили горящую микроволновую печь, которую удалось выбросить на улицу.

Спасатели выбросили микроволновую печь, вызвавшую пожар, на улицу. Фото: Lõuna päästekeskus

До спасателей прибывшие на место сотрудники службы безопасности помогли хозяйке выбраться из дома.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу для медицинского обследования. Кухня дома пострадала от огня и копоти.