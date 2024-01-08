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ФОТО ⟩ В Тарту микроволновая печь стала причиной пожара

Эгели Раудмяэ
, журналист
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Кухня после пожара.
Кухня после пожара. Фото: Lõuna päästekeskus

6 января, за несколько минут до полуночи, на кухне частного дома на улице Тяхе в Тарту загорелась микроволновая печь.

Причиной возгорания стала неисправность в электросистеме. Детектор угарного газа и дыма предупредил владельца о пожаре на кухне.

Спасатели, прибывшие на место, проникли на кухню, где обнаружили горящую микроволновую печь, которую удалось выбросить на улицу.

Спасатели выбросили микроволновую печь, вызвавшую пожар, на улицу.
Спасатели выбросили микроволновую печь, вызвавшую пожар, на улицу. Фото: Lõuna päästekeskus

До спасателей прибывшие на место сотрудники службы безопасности помогли хозяйке выбраться из дома.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу для медицинского обследования. Кухня дома пострадала от огня и копоти.

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