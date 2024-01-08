«Отечество» пытается предотвратить забастовку учителей с помощью законопроекта

Пояснительная записка к законопроекту «Отечества»:

Повышение зарплаты учителей было одним из главных предвыборных обещаний всех парламентских партий, и все ныне правящие партии обещали с 1 января 2024 года повысить минимальную зарплату учителей хотя бы до 120 процентов от средней зарплаты. Эта цель в несколько более общей форме была включена и в нынешнее коалиционное соглашение. Таким образом, учителя вправе ожидать, что правительство продолжит начатое предыдущим правительством масштабное повышение зарплат. В этом случае, безусловно, в школах сохранится мирная атмосфера, и будет продолжаться положительная тенденция в отношении преемственности учителей, а также появится возможность набрать достаточное количество квалифицированных учителей, чтобы выполнить поставленную предыдущим правительством цель относительно полного перехода на образование на эстонском языке во всех общеобразовательных и профессиональных школах и детских садах Эстонии. Если зарплата учителей не повысится в достаточной мере, все эти цели могут оказаться под угрозой из-за недостатка интереса к этой профессии. Кроме того, в этом случае у нас может не хватить квалифицированных учителей, которые являются причиной успешного выступления эстонских школьников при написании международных тестов PISA. Помимо повышения зарплаты, учителя также требуют улучшения условий труда. Соответствующие возможности неоднократно обсуждались на заседаниях Комиссии по культуре Рийгикогу. Государство должно выбрать из предложенных экспертами вариантов наиболее подходящий способ регулирования нагрузки учителей и создания мотивирующей карьерной модели для преподавателей, которая также учитывает повышение квалификации. Снижение нагрузки и предоставление перспектив могут стать способами обеспечения достаточного количества учителей и, следовательно, их преемственности. Без такой перспективы каждый год с работы будет уходить слишкое большое количество учителей, которые не найдут в себе сил продолжать.

Фракция «Отечества» считает важным непрерывную деятельность школ, школ по интересам и детских садов, а также считает предотвращение забастовки учителей задачей правительства. Хотя Профсоюз работников образования (EHL) уже назначил начало бессрочной забастовки на 22 января, у правительства все еще есть достаточно времени для принятия решения о достаточном увеличении государственного финансирования зарплат учителей до уровня, которого требует партнер по переговорам. Это тем более возможно, что представители учителей уже снизили свои первоначальные требования к минимальному уровню заработной платы. К сожалению, правительство не считало сохранение мира в учебных заведениях достаточно важной целью, чтобы пойти на соответствующий компромисс, предложенный со стороны учителей. В этом случае Рийгикогу должен вмешаться и потребовать, чтобы правительство, видя, что средства, предусмотренные в государственном бюджете на зарплаты учителей, их не удовлетворяют и забастовка объявлена после утверждения бюджета парламентом, предприняло еще одну попытку предотвратить забастовку. Учитывая, что недостающая сумма определенно по силам государству, бездействие правительства несправедливо ни к ученикам, ни к учителям.