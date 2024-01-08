«Отечество» пытается предотвратить забастовку учителей с помощью законопроекта

В понедельник на заседании Рийгикогу фракция «Отечества» представит законопроект, согласно которому правительство обязано предотвратить забастовку учителей. По словам Тыниса Лукаса, депутатам Рийгикогу предстоит сделать выбор - способствовать ли предотвращению забастовки или взять на себя ответственность, если она состоится.
«Предстоящая забастовка учителей погрузит эстонскую интеллигенцию и общество в целом в состояние ненужного стресса. В преддверии выборов все парламентские партии обещали учителям достойную зарплату. Перед выборами все парламентские партии обещали учителям достойную заработную плату. Соответствующее обещание было включено в коалиционное соглашение сегодняшних правящих партий. Отказ от выполнения этого обещания и высокомерное отношение к учителям со стороны правительства, возглавляемого Партией Реформ, вызвали обоснованное возмущение и приведут к забастовке, которая затронет все семьи с детьми в Эстонии, поставит под угрозу будущее поколение учителей и переход к полноценному образованию на эстонском языке», - сказал Тынис Лукас.
По словам Лукаса, он просит Комиссию по культуре Рийгикогу рассмотреть законопроект «Отечества» на этой неделе, чтобы он был представлен на пленарном заседании на следующей неделе, то есть до начала запланированной на 22 января забастовки.
«К сожалению, мы видим, как коалиционные партии избегают принятия решений под прикрытием непопулярности премьер-министра. Такой подход был заметен на прошлой неделе на заседании правления Партии реформ, где руководство партии премьер-министра дало своим министрам свободный мандат на принятие всех финансово-политических решений в Эстонии. Рийгикогу в качестве наблюдателя за работой правительства фактически поставлен на "тихий режим". В условиях парламентской демократии такое делегирование (полномочий - прим. пер.) правительству недопустимо, и каждый депутат Рийгикогу должен либо внести свой вклад в предотвращение забастовки учителей, либо взять на себя ответственность в случае ее проведения», - указал Лукас.
Пояснительная записка к законопроекту «Отечества»:
Повышение зарплаты учителей было одним из главных предвыборных обещаний всех парламентских партий, и все ныне правящие партии обещали с 1 января 2024 года повысить минимальную зарплату учителей хотя бы до 120 процентов от средней зарплаты. Эта цель в несколько более общей форме была включена и в нынешнее коалиционное соглашение. Таким образом, учителя вправе ожидать, что правительство продолжит начатое предыдущим правительством масштабное повышение зарплат. В этом случае, безусловно, в школах сохранится мирная атмосфера, и будет продолжаться положительная тенденция в отношении преемственности учителей, а также появится возможность набрать достаточное количество квалифицированных учителей, чтобы выполнить поставленную предыдущим правительством цель относительно полного перехода на образование на эстонском языке во всех общеобразовательных и профессиональных школах и детских садах Эстонии. Если зарплата учителей не повысится в достаточной мере, все эти цели могут оказаться под угрозой из-за недостатка интереса к этой профессии. Кроме того, в этом случае у нас может не хватить квалифицированных учителей, которые являются причиной успешного выступления эстонских школьников при написании международных тестов PISA. Помимо повышения зарплаты, учителя также требуют улучшения условий труда. Соответствующие возможности неоднократно обсуждались на заседаниях Комиссии по культуре Рийгикогу. Государство должно выбрать из предложенных экспертами вариантов наиболее подходящий способ регулирования нагрузки учителей и создания мотивирующей карьерной модели для преподавателей, которая также учитывает повышение квалификации. Снижение нагрузки и предоставление перспектив могут стать способами обеспечения достаточного количества учителей и, следовательно, их преемственности. Без такой перспективы каждый год с работы будет уходить слишкое большое количество учителей, которые не найдут в себе сил продолжать.
Фракция «Отечества» считает важным непрерывную деятельность школ, школ по интересам и детских садов, а также считает предотвращение забастовки учителей задачей правительства. Хотя Профсоюз работников образования (EHL) уже назначил начало бессрочной забастовки на 22 января, у правительства все еще есть достаточно времени для принятия решения о достаточном увеличении государственного финансирования зарплат учителей до уровня, которого требует партнер по переговорам. Это тем более возможно, что представители учителей уже снизили свои первоначальные требования к минимальному уровню заработной платы. К сожалению, правительство не считало сохранение мира в учебных заведениях достаточно важной целью, чтобы пойти на соответствующий компромисс, предложенный со стороны учителей. В этом случае Рийгикогу должен вмешаться и потребовать, чтобы правительство, видя, что средства, предусмотренные в государственном бюджете на зарплаты учителей, их не удовлетворяют и забастовка объявлена после утверждения бюджета парламентом, предприняло еще одну попытку предотвратить забастовку. Учитывая, что недостающая сумма определенно по силам государству, бездействие правительства несправедливо ни к ученикам, ни к учителям.