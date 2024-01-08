Прокурор: Воронин планировал совершить убийство накануне

По словам Йыги, суд согласился с обвинением прокуратуры и решил, что Воронин совершил убийство мучительным образом.

«Хотя Воронин утверждал, что во время совершения тяжкого преступления был в трансе, поскольку употребил красный мухомор, собранные в ходе предварительного следствия доказательства указывают на противоположное. Дело в том, что собранные доказательства указывают на то, что Воронин был ранее знаком с жертвой, но перед совершением убийства жертва выразила желание прекратить общение», - сказал Йыги.

Прокурор добавил, что, согласно доказательствам, Воронин хотел убить женщину еще 15 января, но, поскольку в этот день ее не было на работе, он осуществил свой план вечером следующего дня. «Таким образом, доказательства указывают на то, что речь идет не о вызванном опьянением красным мухомором спонтанном убийстве, а о продуманном и запланированном в течение продолжительного времени жестоком убийстве», - сказал Йыги.

Тем не менее, суд решил не назначать Воронину максимальный срок заключения, то есть 20 лет, которого добивалась прокуратура. По оценке суда, Воронин признался в своих действиях и активно сотрудничал с органами правоохраны, что облегчает степень его вины, а тем самым и наказание.

В понедельник Харьюский уездный суд признал Дмитрия Воронина виновным в убийстве, совершенном мучительным способом, и приговорил его к 15 годам тюрьмы. В срок отбытия наказания засчитывается время предварительного заключения с 18 января прошлого года, когда Воронин был задержан по подозрению в убийстве.

Суд удовлетворил приобщенный к делу гражданский иск, согласно которому с Воронина следует взыскать расходы в пользу спутника жизни погибшей 1576 евро. Воронину также придется уплатить государству 12 562 евро расходов на делопроизводство.

Согласно обвинительному заключению, 16 января прошлого года Дмитрий Воронин сел в машину 54-летней Ирины и заставил ее отъехать в отдаленное место и выйти из машины. Затем он душил жертву, избивал ее и причинял иные моральные и физические мучения, пока жертва не скончалась. Тело Ирины нашли утром 18 января на пустыре у Нарвской дороги. Вечером того же дня полиция задержала Воронина.