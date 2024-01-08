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Прокурор: Воронин планировал совершить убийство накануне

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Дмитрий Воронин в суде.
Дмитрий Воронин в суде. Фото: Madis Veltman

По словам Пыхьяского окружного прокурора Лаури Йыги, Дмитрий Воронин, осужденный на 15 лет заключения за совершенное год назад убийство продавщицы цветов Ирины, планировал совершить убийство накануне.

По словам Йыги, суд согласился с обвинением прокуратуры и решил, что Воронин совершил убийство мучительным образом.

«Хотя Воронин утверждал, что во время совершения тяжкого преступления был в трансе, поскольку употребил красный мухомор, собранные в ходе предварительного следствия доказательства указывают на противоположное. Дело в том, что собранные доказательства указывают на то, что Воронин был ранее знаком с жертвой, но перед совершением убийства жертва выразила желание прекратить общение», - сказал Йыги.

Прокурор добавил, что, согласно доказательствам, Воронин хотел убить женщину еще 15 января, но, поскольку в этот день ее не было на работе, он осуществил свой план вечером следующего дня. «Таким образом, доказательства указывают на то, что речь идет не о вызванном опьянением красным мухомором спонтанном убийстве, а о продуманном и запланированном в течение продолжительного времени жестоком убийстве», - сказал Йыги.

Тем не менее, суд решил не назначать Воронину максимальный срок заключения, то есть 20 лет, которого добивалась прокуратура. По оценке суда, Воронин признался в своих действиях и активно сотрудничал с органами правоохраны, что облегчает степень его вины, а тем самым и наказание.

В понедельник Харьюский уездный суд признал Дмитрия Воронина виновным в убийстве, совершенном мучительным способом, и приговорил его к 15 годам тюрьмы. В срок отбытия наказания засчитывается время предварительного заключения с 18 января прошлого года, когда Воронин был задержан по подозрению в убийстве.

Суд удовлетворил приобщенный к делу гражданский иск, согласно которому с Воронина следует взыскать расходы в пользу спутника жизни погибшей 1576 евро. Воронину также придется уплатить государству 12 562 евро расходов на делопроизводство.

Согласно обвинительному заключению, 16 января прошлого года Дмитрий Воронин сел в машину 54-летней Ирины и заставил ее отъехать в отдаленное место и выйти из машины. Затем он душил жертву, избивал ее и причинял иные моральные и физические мучения, пока жертва не скончалась. Тело Ирины нашли утром 18 января на пустыре у Нарвской дороги. Вечером того же дня полиция задержала Воронина.

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