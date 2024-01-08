НЕОЖИДАННО ⟩ Балтийское пиво покоряет российский рынок

Большая часть иностранного пива поступила в Россию из Германии, на продукцию последней пришлось более двух третей импорта пива в Россию как в 2022, так и в 2023 году.

Если в 2022 году Бельгия и Чехия были на втором и третьем месте, то в 2023 году Литва и Латвия заняли эти позиции в рейтинге, сообщает литовская национальная телекомпания LRT.

В прошлом году сумма экспорта пива из Литвы составила 36,5 миллионов долларов, что составляет примерно 15 процентов от всего импорта этого напитка в Россию.