ВОЗ пришлось отменить доставку медикаментов на север Газы из-за отсутствий гарантий безопасности

«Сильные бомбардировки, ограничения на перемещения, нарушения связи делают почти невозможным доставку медикаментов и медицинских принадлежностей на регулярной безопасной основе в Газе, особенно на севере», - цитируют западные СМИ заявление ВОЗ.

«Прошло 12 дней с того момента, как мы смогли добраться до северной Газы», - отметили в офисе ВОЗ на палестинских территориях.

В организации уточнили, что планировавшаяся на воскресенье миссия, которую пришлось отменить, должна была помочь работе пяти больниц на севере анклава.

Тем временем Associated Press (AP) сообщает, что медики, пациенты и перемещенные лица покидают больницу «Мучеников Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе - основное медицинское учреждение в центральной Газе - из-за того, что бои между израильскими военными и палестинскими ополченцами идут все ближе к этому объекту.

Сотрудник больницы Омар аль-Дарави заявил AP, что учреждение за последние дни несколько раз подвергалось ударам. По его словам, после того, как гуманитарные организации вывели персонал из «Мучеников Аль-Аксы», тысячи человек также ушли из больничного комплекса. Он отметил, что в больнице остается множество раненых, которые не могут передвигаться и которым нужен особый уход, более не доступный местным врачам.

По данным палестинского Минздрава, за 24 часа в больницу поступили еще 99 раненых и 73 погибших.

Согласно информации ООН, в Газе теперь частично функционируют лишь 13 из 36 больниц.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1200. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.