В четверг станет известно имя нового лидера фракции Центристской партии

Поскольку на прошлой неделе Танель Кийк и несколько его коллег покинули Центристскую партию, центристы нуждаются в новом председателе фракции.
Нового лидера фракции центристов объявят в четверг, подтвердил Postimees глава отдела коммуникаций партии Андрес Кальвик.
Лидер фракции должен быть заранее одобрен правлением партии. По словам генерального секретаря партии Аннели Отть, пока не ясно, в какой день именно соберутся члены правления.
Фракция Центристской партии в Рийгикогу, первоначально насчитывавшая 16 членов, сократилась до семи депутатов: вице-председателей фракции Андрея Коробейника и Вадима Белобровцева, а также Алексея Евграфова, Анастасии Коваленко-Кылварт, Лаури Лаатса, Юри Ратаса и Александра Чаплыгина.
Новым председателем, скорее всего, станет один из двух вице-председателей.
Пострадало и руководство партии. Уже в прошлом году из партии в качестве членов правления вышли Мария Юферева-Скуратовски и Таави Аас, теперь же к ним присоединились Кийк, Яак Ааб, Энн Ээсмаа и Андре Ханимяги. Если за это время в состав правления вошла Эстер Туиксоо, а генеральным секретарем стала Аннели Отть, то следующими в резервном списке являются Юлле Юхт, получившая 36 голосов на сентябрьском съезде, и Герт-Юпрус Тарн, получившая 22 голоса.