В четверг станет известно имя нового лидера фракции Центристской партии

Лидер фракции должен быть заранее одобрен правлением партии. По словам генерального секретаря партии Аннели Отть, пока не ясно, в какой день именно соберутся члены правления.

Пострадало и руководство партии. Уже в прошлом году из партии в качестве членов правления вышли Мария Юферева-Скуратовски и Таави Аас, теперь же к ним присоединились Кийк, Яак Ааб, Энн Ээсмаа и Андре Ханимяги. Если за это время в состав правления вошла Эстер Туиксоо, а генеральным секретарем стала Аннели Отть, то следующими в резервном списке являются Юлле Юхт, получившая 36 голосов на сентябрьском съезде, и Герт-Юпрус Тарн, получившая 22 голоса.