Протестующие фермеры блокировали дороги во многих регионах ФРГ

В Эмдене вынужденно остановлено производство на заводе VW

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц в направлении ее административного центра - Майнца - движется колонна из более чем 1000 тракторов и грузовиков протяженностью 18-20 км. Большие колонны протестующих фермеров на сельхозтехнике прибыли также в Гамбург, Бремен и Дюссельдорф. Кроме того, полностью заблокирован проезд через пограничный переход Раштатт-Винтерсдорф на границе с Францией.

В Эмдене на северо-западе ФРГ в результате протестов приостановили производство на заводе Volkswagen. Подъезды к заводу были блокированы фермерами, поэтому сотрудники не имеют возможности приехать на работу, сообщила пресс-секретарь VW. Работа должна возобновиться 9 января, указывается далее.

Протесты против отмены субсидий фермерским хозяйствам

Всего по всей Германии запланированы более 100 протестных акций фермеров, а кульминацией протестной недели должна стать крупная демонстрация в Берлине 15 января. Немецкие фермеры выступают против запланированного правительством сокращения сельскохозяйственных субсидий.

Глава DBV Йоахим Руквид призвал жителей Германии проявить понимание в связи с вероятными неудобствами. «Мы хотим организовать наш протест мирно и демократическими методами. Но когда мы будем передвигаться на тракторах, это неизбежно приведет к нарушению дорожного движения», - заявил Руквид в интервью журналу Stern.

Массовые протесты фермеров в Германии - с декабря

Немецкие фермеры с декабря организуют массовые акции протеста. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году фермеров собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам Минфина ФРГ, эта мера помогла бы экономить для бюджета 480 млн евро ежегодно. Позднее Берлин решил скорректировать свои планы - отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Однако в Немецком крестьянском союзе не отказались от протестов, чтобы подчеркнуть, что не примут запланированное повышение налогов для сельскохозяйственной отрасли. «Эти планы должны быть сняты с повестки дня. Мы не изменим свое мнение», - подчеркнул Руквид.

Несколько дней назад фермеры заблокировали на пароме вице-канцлера Роберта Хабека. Политик возвращался из отпуска, когда на причале его встретили возмущенные протестующие. Хабек предложил провести беседу с несколькими их представителями, однако фермеры отклонили это предложение. Чтобы разблокировать паром, полиция применила слезоточивый газ.