Жизнь мотоциклиста, получившего на ралли «Дакар» тяжелую травму, висит на волоске

Гонка по пустыне в этом году завершилась для Фалькона, ехавшего на мотоцикле KTM, в воскресенье, когда преодолев отрезок длиной 15 км он неудачно упал. О происшествии организаторам сообщил ехавший неподалеку от испанца соперник, после чего на место был отправлен спасательный вертолет.

Прибывшие на место медики обнаружили Фалькона бездыханным, но благодаря быстрым действиям сердце пострадавшего удалось запустить. Затем гонщика отправили в ближайшую больницу.

Состояние спортсмена остается критическим: он введен в искусственную кому, поскольку получил тяжелую черепно-мозговую травму плюс некоторое время в мозг не поступал кислород.

«О прогнозах на выздоровление сейчас крайне сложно говорить. Точно ясно одно: как минимум неделю он проведет в больнице Эр-Рияда», - сообщил источник.

Дэвид Кастера, гоночный директор ралли «Дакар», добавил, что пока проведена только половина анализов; более точную оценку здоровья и шансов мужчины можно будет сделать, когда у врачей будет полная картина.