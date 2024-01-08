Инспекция труда: эти предприятия мы проверим в 2024 году

Ежегодно Инспекция труда проверяет безопасность на рабочем месте 100 000 сотрудников примерно в 4 000 предприятий. К сожалению, ежегодно в Эстонии происходит более 3000 несчастных случаев на производстве, то есть в среднем ежедневно происходит 8 несчастных случаев.

Инспекция труда решила обнародовать список в этом году, чтобы побудить работодателей еще больше задуматься о безопасности и гигиене труда. Это дает работодателю возможность проверить, безопасна ли рабочая среда, актуален ли анализ рисков и представлен ли он в самообслуживании Инспекции труда. Список предприятий можно найти здесь.

Предприятия, которые Инспекция труда посетит в 2024 году, отбирались по различным критериям. Среди них предприятия, где не представлен анализ рисков производственной среды, велико количество несчастных случаев и трудовых споров на производстве, а также сфера деятельности компании имеет повышенный уровень риска или входит в план целевых проверок.

Однако может случиться так, что предприятие не попало в указанную выше выборку, однако инспектор все равно придет проводить проверку, поскольку на предприятии произошел несчастный случай, получено предупреждение или жалоба.

Проверки Инспекции труда будут проводиться в течение всего 2024 года, некоторые из них могут проводиться без предварительного уведомления.

Нигде не указано, когда инспектор труда решит посетить предприятие. Охрана труда, гигиена труда и трудовые отношения проверяются с целью предотвращения несчастных случаев на производстве, предотвращения профессиональных заболеваний и создания рабочей среды, в которой каждый может себя хорошо чувствовать.