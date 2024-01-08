Об этом заявили после присоединения центристов к социал-демократам Евгений Осиновский и недавно ставшая председателем Таллиннского округа социал-демократов Мадле Липпус. Правление города, которое двигалось по пути русификации, во многом зависит от голосов русскоязычных горожан, проживающих на холмах Таллинна. Не секрет, что многие из них проживают в сфере влияния «Русского мира».

«Русский мир» означает не национальный вопрос напрямую, а позицию. Носители русского языка могут быть обладателями любого политического мировоззрения, и это не такой важный вопрос, как пытается изображать Михаил Кылварт. Суть мировоззрения «Русского мира» иная. Его содержание – великорусский шовинизм и выражается, например, в прославлении советского строя.

К сожалению, такое мировоззрение распространено в Эстонии больше, чем нам хотелось бы думать. Вспомним, сколько голосов на выборах в Рийгикогу отдали Айво Петерсону и Михаилу Стальнухину. Центристская партия всегда считала эти голоса своими, м Центристская партия во главе с Михаилом Кылвартом начала забирать эти голоса обратно.

Усилия Кылварта

При этом он пытается показать, что ему небезразлично и то, что важно для эстонцев. Он вступил в Кайтселийт, поехал в Украину выразить свою поддержку, поет вместе с нами гимн Эстонии. В ходе последней волны отступлений от центристской партии он также прокомментировал свои корни, пообещав спросить своего отца-эстонца, как стать еще более эстонцем.