Пн, 8.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

МНЕНИЕ ⟩ Власть в Таллинне, опирающаяся на Русский мир, соцдемам по-прежнему по вкусу

Рийна Солман
, руководитель таллиннского отделения партии «Отечество»
Copy
Социал-демократы. Вице-мэр Мадле Липпус, председатель горсобрания Евгений Осиновский и советник по ночной жизни Таллинна Наталие Метс.
Социал-демократы. Вице-мэр Мадле Липпус, председатель горсобрания Евгений Осиновский и советник по ночной жизни Таллинна Наталие Метс. Фото: Kermo Benrot
  • «Русский мир» не означает напрямую национальный вопрос, а позицию
  • По сути, Танель Кийк в рядах социал-демократов также продолжит способствовать русификации

В результате раскола в Центристской партии многие надеются увидеть эффект домино, при котором заодно развалится центристское правительство в городе Таллинне, но, к сожалению, это произойдет не в ближайшее время, говорит Рийна Солман, руководитель таллиннского отделения партии «Отечество».

Об этом заявили после присоединения центристов к социал-демократам Евгений Осиновский и недавно ставшая председателем Таллиннского округа социал-демократов Мадле Липпус. Правление города, которое двигалось по пути русификации, во многом зависит от голосов русскоязычных горожан, проживающих на холмах Таллинна. Не секрет, что многие из них проживают в сфере влияния «Русского мира».

«Русский мир» означает не национальный вопрос напрямую, а позицию. Носители русского языка могут быть обладателями любого политического мировоззрения, и это не такой важный вопрос, как пытается изображать Михаил Кылварт. Суть мировоззрения «Русского мира» иная. Его содержание – великорусский шовинизм и выражается, например, в прославлении советского строя.

К сожалению, такое мировоззрение распространено в Эстонии больше, чем нам хотелось бы думать. Вспомним, сколько голосов на выборах в Рийгикогу отдали Айво Петерсону и Михаилу Стальнухину. Центристская партия всегда считала эти голоса своими, м Центристская партия во главе с Михаилом Кылвартом начала забирать эти голоса обратно.

Усилия Кылварта

При этом он пытается показать, что ему небезразлично и то, что важно для эстонцев. Он вступил в Кайтселийт, поехал в Украину выразить свою поддержку, поет вместе с нами гимн Эстонии. В ходе последней волны отступлений от центристской партии он также прокомментировал свои корни, пообещав спросить своего отца-эстонца, как стать еще более эстонцем.

Прийт Хыбемяги уже ответил на вопрос Кылварта в передаче «Keskpäevatund» коротко: действиями. Я добавлю к этому терпение и последовательность. Дело в том, что его предыдущие действия говорили о чем-то другом, и поданных им сигналов пока недостаточно, чтобы завоевать доверие эстонцев. Потому что это тот самый Михаил Кылварт, который ранее добровольно посещал пропутинские пропагандистские лагеря в России и боролся за сохранение в Эстонии русскоязычного школьного образования, оставшегося с советских времен.

Эстонцы верят в действия. Мы не должны позволить убаюкивать нас словами, а смотреть на действия Центристской партии во главе с Михаилом Кылвартом. К сожалению, во имя сохранения голосов «Русского мира» продолжится подрывная деятельность Яны Тоом по оказанию поддержки гражданам, наносящим вред Эстонскому государству, а переходу на эстоноязычное образование будут продолжать препятствовать.

В Таллинне продолжается прославление советских ветеранов и в русскоязычных школах до сих пор не учат понимать многострадальную историю Эстонской Республики. Лучше всего такой подход иллюстрируют усилия вице-мэра Владимира Свети построить историческую зону отдыха для жителей Ласнамяэ на базе мемориала Маарьямяэ в Таллинне, не учитывая, что замученные и репрессированные советской властью еще живы.

Раскол в Центристской партии начался летом прошлого года, когда Танель Кийк (слева) проиграл Михаилу Кылварту на выборах председателя партии.
Раскол в Центристской партии начался летом прошлого года, когда Танель Кийк (слева) проиграл Михаилу Кылварту на выборах председателя партии. Фото: Михкель Марипуу

Русификация

Русификация Таллиннской горуправы уже много лет происходит на глазах у таллиннцев, и на высокие зарплаты в городских учреждениях ставят людей, не знающих эстонскую культуру. Непропорционально большое количество городских средств было потрачено на развитие Ласнамяэ, в котором проживает непропорционально большое количество русскоязычных жителей. Еще более непропорциональная сумма тратится на армию городских пиарщиков, которые рекламируют все, что делают, на телеканалах, сотрудничающих с «Русским миром». Эти действия были предприняты, и теперь есть ожидание, что проэстонские послания и действия мэра Таллинна будут неизменными и последовательно проэстонскими.

Трудно представить какую-либо страну за пределами СНГ, где носителям русского языка и умонастроений предоставлено столько привилегий, как в Эстонии. До сих пор закон об эстонском языке не соблюдается ни в учебных заведениях, ни на рабочих местах. В какой еще европейской стране это было бы возможно? К сожалению, Таллинн – это как отдельная страна внутри страны, хотя он должен быть столицей Эстонской Республики, столицей Эстонии. К сожалению, в прошлом местная городская власть постоянно вставляла палки в колеса эстоноязычности и проэстонскости.

Сами соцдемы давно поняли, что осторожный набор голосов из улья «Русского мира» может дать весьма приятный результат

Пока Кылварт не изменит своего нынешнего курса, понятно, что Танель Кийк и ряд других политиков Центристской партии критически относятся к происходящему и уходят. Но надо иметь в виду, что в примыкании к социал-демократам Танеля Кийка и его единомышленников помимо мировоззрения есть и большая доля прагматизма. Похоже, что пирог городской власти, поддерживаемой голосами «Русского мира», все еще кажется очень сладким, от которого трудно отказаться.

Вперед в том же направлении при поддержке соцдемов

По сути, Танель Кийк тоже продолжит насаждение русификации в рядах социал-демократов – ведь они находятся в коалиции с Центристской партией в Таллинне. Сами соцдемы давно поняли, что осторожный набор голосов из улья «Русского мира» может дать весьма приятный результат. Не случайно в последних правительствах социал-демократы были скорее тормозом, чем локомотивом в вопросах перехода на эстоноязычное образование и изъятия оружия у граждан России, а также лишения граждан страны-агрессора права участвовать в выборах в местные самоуправления. Однако эта политика важна для политики безопасности Эстонского государства, мы не должны с этим затягивать.

Грань между прагматизмом и конъюнктурой невероятно тонка. Только по конъюнктурным соображениям можно пойти на поддержку правительства, от премьер-министра которого до сих пор хотели избавиться. Понятно, что Центристской партии во главе с Кылвартом в ближайшем будущем нечего делать в правительстве, и ее ждут долгие годы на скамейке оппозиции.

Хотя раскол Центристской партии ни в Таллинне, ни на Тоомпеа поначалу практически ничего хорошего не принесет, «Отечество» должно продолжать свою работу в оппозиции. Ни одно правительство не вечно, и «Отечество» готово предложить позитивную проэстонскую альтернативу как в столице, так и у руля страны.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх