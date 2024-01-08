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Британская разведка: Россия, возможно, возродила контрразведывательную организацию сталинских времен

Rus.Postimees
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Scanpix

В обзоре разведки, основанном на открытых источниках и словах российских политиков, Министерство обороны Великобритании сообщило, что с конца прошлого года Россия, возможно, восстановила советское контрразведывательное подразделение СМЕРШ.

Название контрразведывательной организации СМЕРШ, созданной Иосифом Сталиным и просуществовавшей с 1941 по 1946 год, является аббревиатурой русского выражения «Смерть шпионам!», которое сейчас используется и в контексте полномасштабного вторжения России.

В социальных сетях опубликованы фотографии и видеоматериалы анонимных российских бойцов, на одежде которых есть нашивки с надписью СМЕРШ. Например, на одном пропагандистском ролике на глазах у двух бойцов в форме СМЕРШ 22-летний житель Белгорода Денис Бабан, который который 2 января был пойман за съемками ПВО, просит прощения у Российской Федерации за свой поступок. 

В конце прошлого года российские политики утверждали, что возрождается  советское контрразведывательное подразделение СМЕРШ. Как отмечает Министерство обороны Британии, до сих пор неясно, указывает ли новое название на новые институты в российской разведке или речь идет о переименовании какого-нибудь старого подразделения.

«Однако это очередной пример того, как российские власти сознательно формируют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны и концентрируются на предполагаемом проникновении иностранных угроз в страну», – пишет британская разведка. 

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