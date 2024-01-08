Британская разведка: Россия, возможно, возродила контрразведывательную организацию сталинских времен

Название контрразведывательной организации СМЕРШ, созданной Иосифом Сталиным и просуществовавшей с 1941 по 1946 год, является аббревиатурой русского выражения «Смерть шпионам!», которое сейчас используется и в контексте полномасштабного вторжения России.

В социальных сетях опубликованы фотографии и видеоматериалы анонимных российских бойцов, на одежде которых есть нашивки с надписью СМЕРШ. Например, на одном пропагандистском ролике на глазах у двух бойцов в форме СМЕРШ 22-летний житель Белгорода Денис Бабан, который который 2 января был пойман за съемками ПВО, просит прощения у Российской Федерации за свой поступок.

A 22-year-old from Belgorod has been shown publicly apologising alongside two men bearing ‘SMERSH’ insignia after filming a Russian air defence system in action



There’s been talk of Russia reviving Stalin’s notorious counter-intel organisation but no official confirmation yet pic.twitter.com/SEw4tbXskq — Francis Scarr (@francis_scarr) January 3, 2024

В конце прошлого года российские политики утверждали, что возрождается советское контрразведывательное подразделение СМЕРШ. Как отмечает Министерство обороны Британии, до сих пор неясно, указывает ли новое название на новые институты в российской разведке или речь идет о переименовании какого-нибудь старого подразделения.

«Однако это очередной пример того, как российские власти сознательно формируют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны и концентрируются на предполагаемом проникновении иностранных угроз в страну», – пишет британская разведка.