Медики дают совет: какие продукты эффективно помогают в очищении организма

На протяжении многих лет мы сталкивались со всевозможной рекламой очищающих напитков, диет и таблеток, призванных помочь организму избавиться от токсинов. Хотя все это может показаться привлекательным, на самом деле наш организм и сам обладает замечательной способностью очищать себя. Для этого у нас есть печень, почки, кожа и пищеварительная система.