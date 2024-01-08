Медики дают совет: какие продукты эффективно помогают в очищении организма

На протяжении многих лет мы сталкивались со всевозможной рекламой очищающих напитков, диет и таблеток, призванных помочь организму избавиться от токсинов. Хотя все это может показаться привлекательным, на самом деле наш организм и сам обладает замечательной способностью очищать себя. Для этого у нас есть печень, почки, кожа и пищеварительная система.
Печень отделяет токсины и превращает их в продукты жизнедеятельности, которые выводятся из организма с мочой и калом. Почки помогают отфильтровать остатки токсинов из крови и поддерживать здоровый баланс воды, солей и минералов в системе кровообращения.