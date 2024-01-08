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Медики дают совет: какие продукты эффективно помогают в очищении организма

Эле Калда
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Ассортимент продуктов, помогающих выводить токсины из организма, весьма широк.
Ассортимент продуктов, помогающих выводить токсины из организма, весьма широк. Фото: Shutterstock

На протяжении многих лет мы сталкивались со всевозможной рекламой очищающих напитков, диет и таблеток, призванных помочь организму избавиться от токсинов. Хотя все это может показаться привлекательным, на самом деле наш организм и сам обладает замечательной способностью очищать себя. Для этого у нас есть печень, почки, кожа и пищеварительная система.

Печень отделяет токсины и превращает их в продукты жизнедеятельности, которые выводятся из организма с мочой и калом. Почки помогают отфильтровать остатки токсинов из крови и поддерживать здоровый баланс воды, солей и минералов в системе кровообращения.

В то же время кожа - самый большой орган тела - защищает нас от вредных веществ и выводит токсины через пот. Наконец, с помощью полезных кишечных бактерий пищеварительная система расщепляет сложные продукты, усваивает необходимые питательные вещества и выводит отходы. Эти органы работают вместе в священной синергии, обеспечивая эффективное функционирование организма.

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